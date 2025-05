Warto się pospieszyć, monitor MSI MAG 345CQR 34″ można kupić aż o 350 zł taniej

MSI MAG 345CQR – parametry

MSI MAG 345CQR jest monitorem dla graczy, którzy poszukują przede wszystkim rozwiązań ekonomicznych. Odpowiadają temu parametry – konstrukcja ekranu wykorzystuje matrycę VA o rozdzielczości UWQHD, jasność ekranu ustalona została na 300 nit (co de facto oznacza, że obsługa HDR jest iluzoryczna i nie należy specjalnie liczyć na poprawę jakości obrazu z tego płynącą).

Przekątna ekranu: 34″ Format ekranu: 21:9, 1000R Rozdzielczość: 3440 × 1440 pikseli Częstotliwość odświeżania obrazu: 180 Hz Typ matrycy: VA Typ podświetlenia: LED Złącza DisplayPort × 1, HDMI 2.0 × 2, wyjście liniowe audio Zakrzywiony ekran: tak Kontrast statyczny / dynamiczny: 3000:1 / 100000000:1 Jasność ekranu: 300 cd/m2 Czas reakcji matrycy: 1 ms Wielkość plamki: 0,232 mm Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni / 178 stopni Technologia HDR (High Dynamic Range): tak Ochrona oczu: redukcja migotania Flicker Free, filtr światła niebieskiego Low Blue Light‎, panel antyodblaskowy

Gracze docenią jednak odświeżanie 180 Hz przy czasie reakcji 1 ms i obsługę FreeSync Premium, dzięki której obraz może mieć płynnie dostosowywane odświeżanie w zakresie 48 Hz – 180 Hz w praktyce likwidując zacięcia i rozrywanie obrazu. Monitor jednak nadaje się nieźle także do pracy z obrazem, zapewnia bowiem 90% pokrycia przestrzeni barw AdobeRGB, 95% pokrycia przestrzeni DCI-P3 i 120% pokrycia sRGB.

Czytaj też: Wideorecenzja Keychron K2 HE. Przez palce do serca, a ta klawiatura kompletnie mną zawładnęła

Promocja w RTV Euro AGD

W sieci RTV Euro AGD MSI MAG 345CQR jest dostępny w tej chwili w znacznej promocji – z kodem kosztuje zaledwie 999 zł, czyli o 350 zł mniej, niż zwykle – jak podaje portal Ceneo, jest to najlepsza cena w historii modelu. Kod jest ważny do 18 maja 2025 roku i powinien dodać się automatycznie podczas wkładania towaru do koszyka – jeśli tak się nie stanie, należy podać go ręcznie.