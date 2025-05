Monitor dla graczy za mniej niż 300 zł? Z MSI PRO MP2412 to możliwe.

MSI Pro MP2412 – 24 cale i 100 Hz do biura i nie tylko

MSI Pro MP2412 to zgrabny monitor o przekątnej 24 cale i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Skonstruowany na bazie matrycy LCD VA zapewnia kąty widzenia 178° w pionie i poziomie, jest w stanie oddać 16,7 mln kolorów, a wg danych producenta bez problemu pokrywa standard kolorów sRGB w 99%, a zatem można go wykorzystać także w prostej obróbce zdjęć. Typowy kontrast ekranu wynosi 4000:1. Sprzęt do komputera można podłączyć za pomocą portu DisplayPort lub HDMI.

Jak widać po parametrach powyżej, nie jest to monitor do gier, jednak z powodzeniem można go użyć także w tej roli. Matryca ma czas reakcji 1 ms, a odświeżanie 100 Hz przyda się zarówno w biurze, poprawiając nawet płynność interfejsu systemu operacyjnego, jak i podczas grania w dynamiczne gry, wyświetlając więcej niż typowe 60 fps.

Monitor ma wąskie ramki, stopę o regulowanym pochyleniu, z poręcznym wycięciem pozwalającym na użycie go jako slot/przegródka na smartfon i można go zmontować po wyciągnięciu z pudełka w całość bez użycia narzędzi. Brak regulacji wysokości można rozwiązać także bardzo prosto, montując ekran na uchwycie zgodnym ze standardem VESA.

Główną zaletą MSI Pro MP2412 jest jednak cena – w sieci Sferis można go kupić w promocji za jedyne 289 zł plus koszty przesyłki. A to naprawdę niewiele.