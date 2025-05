Realme GT 7 i GT 7T – duża moc i ambicje

realme GT 7

Ambicje producenta, jeśli chodzi o ten model, są bardzo wysokie – określa go nawet mianem „zabójca flagowców 2025 roku”. Odkładając na bok takie hasła, GT 7 istotnie wydaje się modelem co najmniej dobrze wyposażonym. Sercem smartfonu jest SoC MediaTek Dimensity 9400e, wykonany przez TSMC w wymiarze 4 nm. Składa się nań 8 rdzeni CPU (1 × 3,4 GHz, 3 × 2,85 GHz oraz 4 × 2,0 GHz) oraz GPU Immortalis-G720 MC12. Układ współpracuje z 12 lub 16 GB RAM oraz 256, lub 512 GB pamięci flash UFS 4.0, a w odprowadzeniu ciepła z tego raczej wydajnego układu pomoże innowacyjny tylny panel IceSense Graphene o wysokiej przewodności cieplnej.

Smartfon otrzymał wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, wykonany w technologii LTPO AMOLED, z 10-bitową reprodukcją kolorów (czyli zdolnością oddania ponad miliarda unikalnych barw), obsługą HDR10+ oraz Dolby Vision, typową jasnością 600 nit, która w trybie wysokiej jasności może wzrosnąć do 1600 nit, a w szczycie HDR nawet do 6000 nit.

Mocną stroną realme GT 7 jest także zasilanie – wbudowany akumulator krzemowo-węglowy ma pojemność aż 7000 mAh, a uzupełnić go można mocą aż 120 W ładowarką SuperVOOC – pełne ładowanie zajmie około 40 minut, a kilka minut wystarczy, żeby napełnić akumulator do 50%. Aby zmniejszyć zużycie ogniw podczas dłuższego podpięcia do ładowarki, po naładowaniu smartfon pracuje na zasilaniu sieciowym, z pominięciem akumulatora (technologia Smart Bypass).

Na część fotograficzną składają się trzy aparaty + kamera do selfie:

Szerokokątny 50 Mpix (Sony IMX906), f1/8, 1,56”, PDAF

Aparat tele 50 Mpix (S5KJN5), f/2.0, 1/2,76”, PDAF

Utraszerokokątny 8 Mpix (OV08D10), f/2.2, 1/4”

Przedni 32 Mpix (Sony IMX615), f/2,4 1/2.74”

Smartfon posiada Wi-Fi 7, eSIM i jest uszczelniony, co potwierdzone zostało certyfikatem IP69. System operacyjny to Android 15 z dobrze znaną nakładką Realme.

Model ten posiada też specjalną edycję kolekcjonerską, czyli realme GT 7 Dream Edition, która powstała we współpracy z firmą Aston Martin. Jest to urządzenie na tyle niezwykłe, że poświęciliśmy mu osobny tekst: Rozpakowałem realme GT 7 Dream Edition – pięknie zrobiony zestaw. Tak po prostu

realme GT 7T

Razem z GT7 na rynek trafia także uproszczony, nieco tańszy model GT7T. Obniżenie ceny osiągnięto stosując słabszy model SoC Mediatek Dimensity 8400 Max z GPU Mali-G720 MC7, rezygnując z aparatu z teleobiektywem oraz wsparcia dla eSIM i Wi-Fi 7. Pozostał natomiast znakomity akumulator z szybkim ładowaniem oraz wysokiej klasy wyświetlacz LTPO AMOLED 120 Hz, opisany powyżej.

realme Buds Air 7 Pro

Obok smartfonów zadebiutowały także nowe słuchawki douszne. Oferują ANC o skuteczności sięgającej 53 dB, przetworniki dual-DAC i dźwięk wysokiej rozdzielczości dzięki kodekowi LHDC 5.0. W oprogramowaniu znalazła się między innymi integracja z asystentem Gemini i tłumaczem AI. Więcej o tym modelu wkrótce, czeka w kolejce do recenzji.

Ceny i dostępność

realme przygotowało wyjątkową ofertę na start sprzedaży nowych modeli smartfonów z serii realme GT 7. Wszystkie osoby, które od dziś do 15 czerwca zdecydują się na zakup wybranych wariantów realme GT 7 lub realme GT 7T mogą otrzymać 400 zł zwrotu na konto (promocyjne ceny uwzględniają cashback):

realme GT 7 (12/512) za 3099 zł (cena regularna: 3499 zł)

realme GT 7 (12/256) za 2799 zł (cena regularna: 3199 zł)

realme GT 7T (12/512) za 2599 zł (cena regularna: 2999 zł)

realme GT 7T (12/256) za 2399 zł (cena regularna: 2799 zł)

Smartfony z serii realme GT 7 objęte specjalną ofertą „cashback” dostępne są w sieci sklepów oraz internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Max Elektro, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile.

Co więcej, smartfony realme GT 7 (16/512) oraz GT 7 Dream Edition (16/512) są dostępne za 3999 zł w internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Plus i Play.

Bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 7 Pro w kolorze beżowym oraz szarym są dostępne za 449 zł w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Allegro oraz na realmeshop.pl.

Jak skorzystać ze specjalnej oferty realme?