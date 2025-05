Marki Narwal i Jimmy z superpromocjami robotów i odkurzaczy na Dzień Matki

Narwal Freo Z10 Ultra i Narwal Freo Z10

Narwal Freo Z10 Ultra to flagowy robot sprzątający w ofercie producenta. Z pomocą podwójnej kamery RGB o polu widzenia 136° Rozpoznaje ponad 200 typów obiektów, inteligentnie dostosowuje siłę działania do warunków, rozpoznając dywany wysokie (których unika) i niskie (na których wykonuje sprzątanie z podwyższoną mocą), jest w stanie także mopować podłogę w systemie DeepClean nawet w 6 przebiegach.

Czytaj też: Następny Xbox może zaskoczyć. Będzie mieć Windows, Steam i kompatybilność wsteczną

Moc ssąca robota to aż 18 kPa, głośność pracy do 56 dB. Stacha bazowa ma pojemnik na 5 l czystej wody oraz 4,5 l brudnej, a zbiornik na kurz o pojemności 2,5 l jest w stanie zapewnić aż do 120 dni autonomicznej pracy bez konieczności opróżniania. Robot dostosowuje się do rytmu życia mieszkańców domu i wykonuje cykl sprzątania tak, by w najmniejszym stopniu przeszkadzać w codziennych czynnościach.

Narwal Freo Z10 to nieco prostszy brat flagowca. Bardzo podobny z wyglądu zarówno jeśli chodzi o stację dokującą, jak i samego robota, ma nieco mniejszą moc ssącą 15 kPa i słabszy docisk mopa (8 N zamiast 12 N). Stacja dokująca ma zbiornik czystej wody o pojemności 4,5 l, brudnej wody o pojemności 4,75 l, a głośność podczas pracy nie powinna przekraczać 55 dB. Podobnie jak mocniejszy model stosuje jednak technologię EdgeSwing by docierać w trudno dostępne zakątki.

Roboty Narwal dostępne są w sieciach sprzedaży Media Expert, Neonet, RTVB Euro AGD, X-kom oraz Komputronik. Cena za model Freo Z10 Ultra ustalona została na 4399 zł, a Freo Z10 na 3199 zł

Jimmy PW11 Pro Max

Z wielu powodów automatyczny robot sprzątający nie zawsze jest optymalnym wyborem. Wtedy z pomocą przychodzi odkurzacz ręczny. Jimmy PW11 Pro Max potrafi jednak więcej niż tylko odkurzać, to także sprytny mop. Dwa oddzielne zbiorniki – na czystą i brudną wodę, automatyczne dozowanie wody trzy tryby pracy – automatyczny, do podłóg i do dywanów. Akumulator o pojemności 4600 mAh wystarcza na 40 minut pracy w trybie podłogowym. Siła ssania wynosi 110 AW, a moc silnika 450 W.

PW11 Pro Max 5w1 wyposażono w zaawansowane czujniki, które wykrywają kurz i poziom zabrudzenia, automatycznie dopasowując moc ssania. Komunikaty głosowe i wizualne wskaźniki informują o stanie zbiorników, trybie pracy oraz konieczności opróżnienia lub napełnienia pojemników. System samoczyszczenia i suszenia szczotki gorącym powietrzem gwarantuje komfort i higienę użytkowania po każdym sprzątaniu.

Od 19 maja do 1 czerwca 2025 roku Jimmy PW11 Pro Max – będzie dostępny w specjalnej cenie 1 999 zł w sieciach Media Expert, Komputronik, Neonet, RTV EURO AGD, al.to, a także po raz pierwszy w salonach stacjonarnych Neonet.