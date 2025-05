Następny Xbox może zaskoczyć. Będzie mieć Windows, Steam i kompatybilność wsteczną

Najnowszy przeciek przedstawia plany Microsoftu dotyczące uruchomienia konsolowego front-endu dla Windows. Ma on umożliwić użytkownikom instalację Steam za pośrednictwem Microsoft Store, a w planach jest również wydanie emulatora Xbox na PC. Niektóre szczegóły pokrywają się z poprzednimi plotkami, aczkolwiek to tylko plotki, więc należy podchodzić do nich ostrożnie.

Xbox zmienia się w komputer dla graczy?

W sieci pojawił się klip wideo, będący rzekomo przeciekiem z Microsoftu. Pokazuje on nakładkę konsolową na Windows. Przypomina ona nieco tryb Big Picture, oferowany przez Steam, a w obsłudze pokazano zarówno gry na PC, jak i Xboxa. Można założyć, że coś jest na rzeczy, gdyż Microsoft już od jakiegoś czasu planuje zapewnienie działania systemu Windows na przenośnych komputerach do gier.

W chwili obecnej przyjazny dla kontrolera interfejs w SteamOS sprawia, że Steam Deck jest znacznie bardziej przyjazny dla użytkownika niż bardziej wydajne urządzenia z systemem Windows, jak np. Asus ROG Ally . Microsoft podobno planuje zaproponować coś ciekawego w przyszłym roku. Współpracy między nim a Asusem może być pierwszym krokiem w kierunku wprowadzenia interfejsu użytkownika w stylu Xbox dla systemu Windows.

Autor klipu wideo twierdzi, że Microsoft już wewnętrznie testuje instalator Steam dostępny za pośrednictwem Microsoft Store. Launcher “Steam DF Beta” nie jest przeznaczony dla obecnych konsol Xbox, ale raczej dla systemu Windows, podobnie jak aplikacje Epic Games Store i Ubisoft Connect, już od dawna dostępne na platformie. Może być więc tak, że Microsoft chce lepiej zintegrować z Xboxem inne platformy, tworząc bardzo szerokie środowisko dla graczy.

A na tym nie koniec. Inny przeciek podaje, że Microsoft opracowuje również emulator dla Windows, który obsługuje cały katalog Xbox. Jeśli następna konsola Xbox będzie działać jako komputer z systemem Windows z interfejsem przyjaznym dla gamepadów, ta oparta na emulacji wsteczna kompatybilność pozwoli użytkownikom na przeniesienie istniejących bibliotek Xbox. Trzeba przyznać, że gracze nie mogą narzekać – jakkolwiek nie będzie, czekają na nich nowe perspektywy oraz możliwości.