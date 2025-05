Xbox wkracza w świat handheldów. Oto Project Kennan 

Xbox wchodzi na rynek handheldów, ale potrzebuje pomocy Asusa

Microsoft od lat buduje swoje imperium gamingowe, łącząc usługi, pecety, chmurę (i konsole?) w ramach ekosystemu Xbox. Z kolei Asus, dzięki ROG Ally, udowodnił, że potrafi tworzyć potężne handheldy, które łączą mobilność z wydajnością komputerów PC — chociaż „konsola” na Windowsie to zdecydowanie nie jest rzecz dla każdego. Połączenie tych sił wydaje się naturalnym krokiem — i najwyraźniej tak właśnie się dzieje. Project Kennan, bo tak nazywa się nowy projekt, to xboksowa wersja drugiej generacji ROG Ally, która ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

Przecieki z FCC, które ujrzały światło dzienne, pokazują dwa urządzenia: jedno w klasycznej białej obudowie, przypominające standardowego ROG Ally 2, oraz czarne, z wyraźnym przyciskiem Xbox z lewej strony konsoli, obok lewego analoga. To właśnie ten drugi model najbardziej działa na wyobraźnię graczy, bo bezpośrednio wskazuje na głęboką integrację z ekosystemem Microsoftu.

Czytaj też: Microsoft podnosi ceny konsoli Xbox i urządzeń peryferyjnych

Design Project Kennan. Fajerwerków raczej brak

Patrząc na zdjęcia, widać, że nowe handheldy Asusa przeszły delikatną metamorfozę względem pierwszej generacji ROG Ally. Urządzenia są zauważalnie grubsze, co może oznaczać lepszą ergonomię – na bokach pojawiły się też odstające elementy, które sprawiają, że całość układa się w dłoniach podobnie jak kontroler (na wzór PlayStation Portal, choć w nieco subtelniejszej formie). To może przełożyć się na wygodniejszy chwyt. Warto jednak pamiętać, że już pierwszy ROG Ally nie był filigranowy, a w końcu mówimy o handheldzie, który z definicji ma służyć rozgrywce mobilnej.

Źródło: FCC

Czarna wersja, oznaczona jako Project Kennan, wyróżnia się nie tylko kolorystyką, ale i wspomnianym przyciskiem Xbox, który prawdopodobnie będzie pełnił funkcję skrótu do interfejsu konsoli lub aplikacji Xbox Game Pass. Biała wersja, choć niemal identyczna, ma ten przycisk zamalowany, co sugeruje, że może to być standardowy model ROG Ally 2. Pytanie brzmi: czy Asus zdecyduje się na inne jego wykorzystanie, czy może całkowicie go usunie? Na razie to prototypy, więc ostateczny wygląd może jeszcze ulec zmianie.

Czytaj też: Xbox bez konsoli? LG wprowadza przełomowe rozwiązanie dla graczy

Na co nam pozwoli Project Kennan? Dwa warianty, różne możliwości

Specyfikacje ujawnione w przecieku robią wrażenie i wskazują, że Asus i Microsoft celują w różne grupy odbiorców. Xboksowy Project Kennan napędzany jest 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen Z2 Extreme o maksymalnej mocy 36 W, wspieranym przez aż 64 GB pamięci LPDDR5-8533. To konfiguracja, która sugeruje, że handheld będzie w stanie udźwignąć nawet najbardziej wymagające tytuły z biblioteki Xbox Game Pass czy Steam, oferując wydajność na poziomie laptopa gamingowego z górnej półki.

Źródło: FCC

Z kolei biały model, prawdopodobnie ROG Ally 2, stawia na bardziej energooszczędne rozwiązanie: 4-rdzeniowy układ AMD Aeirth Plus o mocy 20 W. Choć mniej potężny, może przyciągnąć graczy szukających dłuższego czasu pracy na baterii i niższej ceny. Oba urządzenia łączy 7-calowy ekran 120 Hz, który powinien zagwarantować ostre i płynne obrazy.

Czytaj też: Xbox Copilot – Microsoft chce wprowadzić “rewolucyjne zmiany” do świata gier

Xbox na Windowsie?

Jednym z największych znaków zapytania pozostaje oprogramowanie. Plotki sugerują, że oba handheldy będą działać na Windows 11, co nie dziwi, biorąc pod uwagę wcześniejsze urządzenia Asusa. Jednak w przypadku Project Kennan mówi się o głębszej integracji z ekosystemem Xbox — być może specjalnej nakładce, która upodobni interfejs do konsolowego dashboardu. Taki ruch mógłby sprawić, że korzystanie z Game Passa, sklepu Xbox czy funkcji chmurowych będzie zdecydowanie bardziej intuicyjne i płynne, bez konieczności grzebania w ustawieniach Windowsa — co jest mało przyjemne na standardowym desktopie, a co dopiero na dotykowy, 7-calowym ekranie.

Źródło: FCC

Microsoft ma szansę pokazać coś nowego podczas nadchodzącej konferencji Build, która odbędzie się jeszcze w maju, oraz na targach Computex, zaplanowanych na 20 maja. To tam możemy spodziewać się pierwszych oficjalnych zapowiedzi i szczegółów.

Czytaj też: Microsoft z ofertą na kontroler mobilny Backbone One Xbox Edition

Kiedy premiera i czego się spodziewać?

Zdjęcia z FCC to nie tylko ciekawostka – to znak, że Project Kennan i ROG Ally 2 są w zaawansowanej fazie przygotowań. Certyfikacje zwykle oznaczają, że premiera jest już za rogiem, a plotki wskazują na debiut jeszcze w 2025 roku. Microsoft i Asus mogą ujawnić szczegóły podczas letnich wydarzeń, takich jak Xbox Showcase w czerwcu, gdzie tradycyjnie prezentowane są nowości gamingowe.

Co Project Kennan oznacza dla graczy? Po pierwsze, to szansa na przenośny Xbox, który pozwoli cieszyć się biblioteką Game Passa w dowolnym miejscu (ale idąc drogą marketingu Microsoftu z ostatnich miesięcy, to powinien gwarantować każdy smartfon czy tablet). Po drugie, współpraca z Asusem może zaowocować urządzeniem, które łączy to, co najlepsze w konsolach i pecetach — potężną specyfikację, wszechstronność Windows i przystępny interfejs. Najważniejsze pytanie jednak jest takie, jak Microsoft wyceni ten sprzęt. W świecie, gdzie Steam Deck walczy o portfele graczy i po dziś dzień zdaje się być najlepszym rozwiązaniem na rynku handheldów, a za rogiem czeka Nintendo Switch 2, bez dwóch zdań będzie kluczowa.