Xbox bez konsoli? LG wprowadza przełomowe rozwiązanie dla graczy

Teraz firma LG udostępniła aplikację Xbox na swoich inteligentnych telewizorach

LG chwali się, że we współpracy z Xboxem udostępniło aplikację Xbox na swoich Smart TV, co pozwala użytkownikom na strumieniowanie i granie w gry z Xbox Cloud Gaming bezpośrednio na telewizorze, bez konieczności posiadania konsoli Xbox. To znaczące ułatwienie dostępu do gier Xbox dla posiadaczy telewizorów LG.

Czytaj też: Koniec pewnej ery w Windows 10. Miliony użytkowników muszą się przygotować

Nowa funkcja pozwala użytkownikom streamować gry Xbox bezpośrednio na dużym ekranie w domu. Właściciele telewizorów LG Smart TV w ponad 25 krajach mogą teraz grać w najnowsze niezależne tytuły i największe hity AAA – bezpośrednio w aplikacji Xbox. -LG News

Czytaj też: YouTube testuje Przeglądy AI w wynikach wyszukiwania. Będzie jeszcze więcej sztucznej inteligencji

Oznacza to, że właściciele telewizorów LG mogą grać w setki gier dostępnych w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, które są obsługiwane przez chmurę Xbox, bez konieczności posiadania fizycznej konsoli Xbox. Oczywiście, do tego potrzebny jest kompatybilny kontroler Bluetooth sparowany z telewizorem oraz aktywne połączenie internetowe i subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate. Warto jednak dodać, że w niektóre darmowe gry, takie jak Fortnite, można grać nawet bez subskrypcji Game Pass Ultimate, posiadając jedynie darmowe konto Microsoft.

Czytaj też: Chrome pozwoli na oglądanie klipów z YouTube w tle

Poza stabilnym połączeniem internetowym, kompatybilnym kontrolerem i aktywną subskrypcją, potrzebny jest inteligentny telewizor od LG. W tym wypadku wielu pomyśli o najnowszym modelu, otóż nie. Do takiej sztuczki wystarczą egzemplarze z systemem webOS 24 lub nowszym, a także wybrane modele z lat 2022 i 2023 po aktualizacji oprogramowania. To naprawdę świetny krok w stronę strumieniowania gier i miejmy nadzieję, że inne marki telewizorów pójdą w tym kierunku.