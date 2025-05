Microsoft podnosi ceny konsoli Xbox i urządzeń peryferyjnych

Microsoft po cichu wprowadził znaczące podwyżki cen w swojej najnowszej ofercie sprzętowej i wybranych tytułach first-party

Standardowa konsola Xbox Series X z 1 TB pamięci masowej ma teraz sugerowaną cenę detaliczną 599,99 dolarów amerykańskich (USD), w porównaniu z 499,99 USD. W polskim sklepie Microsoft jest obecnie niedostępna, ale jej cena wynosi 2699 złotych. Cena cyfrowej wersji Series X wzrosła do 549,99 USD, a specjalna edycja Galaxy Black 2 TB kosztuje teraz 729,99 USD w porównaniu z pierwotną ceną premierową wynoszącą 599,99 USD. Cena tej edycji w Polsce nie jest znana, podobnie jak cyfrowej wersji Series X, ale prawdopodobnie wzrosła.

Nabywcy wersji cyfrowych nadal będą korzystać z Xbox Play Anywhere, który umożliwia pojedynczy zakup obejmujący zarówno wersję konsolową, jak i komputerową bez dodatkowych opłat. Co ważne, opłaty za subskrypcję Xbox Game Pass pozostają niezmienione, mimo że Microsoft zmienił ceny konsol i subskrypcji jeszcze w połowie 2024 roku i wprowadził niewielką korektę w czerwcu 2023 roku.

Tymczasem bardziej przystępna cenowo konsola Xbox Series S w wersji z 512 GB, której cena wzrosła z 299,99 USD do 379,99 USD, w polskim sklepie Microsoft kosztuje obecnie 1599 złotych. Nowo wprowadzona wersja Series S o pojemności 1 TB kosztuje teraz 429,99 USD i w polskim sklepie Microsoft kosztuje 1799 złotych. Gigant z Redmond podniósł również ceny akcesoriów. Jego podstawowy kontroler bezprzewodowy wzrósł z 59,99 USD do 64,99 USD w USA, a w polskim sklepie Microsoft jego cena waha się obecnie w okolicach 279 – 299 złotych, co wskazuje na wzrost.

Zestaw słuchawkowy Xbox Wireless Headset kosztuje teraz 119,99 USD w Ameryce Północnej. Aktualna cena w Polsce nie jest znana, ale prawdopodobnie również uległa zmianie. Niektóre specjalistyczne urządzenia peryferyjne, takie jak Adaptive Controller i Adaptive Joystick, pozostają w swoich poprzednich cenach, odciążając graczy potrzebujących tych urządzeń. Ceny tych urządzeń w Polsce prawdopodobnie również pozostały bez zmian. Jeśli chodzi o oprogramowanie, określone tytuły first-party, które pojawią się na rynku w tym sezonie świątecznym, będą miały cenę 79,99 USD zamiast zwykłych 69,99 USD. Oznacza to, że nowe gry first-party w Polsce prawdopodobnie będą kosztować około 300-350 złotych. W oświadczeniu kierownictwo Xbox przyznało, że zmiany te będą trudne dla fanów. Mimo to, kierownictwo stwierdziło, że ich siłą napędową są rosnące koszty rozwoju, produkcji, logistyki i ciągła niepewność polityki handlowej.

