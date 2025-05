Konsola marzeń w wydaniu anime. OneXPlayer X1 Pro zachwyca możliwościami

OneXPlayer X1 Pro to potężny i wszechstronny przenośny komputer do gier PC, który ma na celu zaspokoić potrzeby użytkowników poszukujących jednego urządzenia do wszystkiego

Należy się parę słów wyjaśnienia. OneXPlayer X1 Pro Gaming Handheld to nie jest zwykła przenośna konsola – został zbudowany z myślą o wielu zadaniach. Jego podstawowa konstrukcja kładzie nacisk na możliwości grania dzięki zintegrowanym kontrolerom, ale duży ekran dotykowy i system operacyjny Windows pozwalają mu funkcjonować jako tablet. Przy zakupie opcjonalnej klawiatury rozszerza jego użyteczność do sytuacji przypominających pracę na laptopie.

Wiem i znam powiedzenie, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale warto w takim razie spojrzeć na jego podzespoły, aby stwierdzić, czy tak faktycznie jest. Model ten oferuje Intel Core Ultra 7 255H z serii Arrow Lake-H, czyli 16 rdzeni (6 rdzeni Performance, 8 rdzeni Efficient i 2 rdzenie Low Power Efficient) oraz 16 wątków. Jego maksymalne taktowanie wynosi do 5,1 GHz. W kwestii grafiki OneXPlayer X1 Pro Gaming wyposażony jest w zintegrowany Intel Arc 140T GPU z maksymalnym taktowaniem dynamicznym do 2,25 GHz. Oferuje 8 Xe-rdzeni i wsparcie dla ray tracingu oraz Intel Deep Learning Boost.

Pod maską tego potwora znajdziemy maksymalnie 64 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 4 TB dysku SSD NVMe PCIe 4.0 dla szybkich czasów ładowania, z dodatkowym slotem na kartę microSD dla rozszerzenia pamięci (do 2 TB). Jednym z najważniejszych elementów dla takich modeli jest wyświetlacz – w tym wypadku to 10,95-calowy dotykowy ekran LTPS o rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kolejną ważną kwestią jest praca baterii; tutaj wyposażony jest w baterię o pojemności 65,02 Wh, obiecującą do 8 godzin pracy z szybkim ładowaniem 100W GaN. Działa na systemie operacyjnym Windows 11 Home i oferuje również przednią kamerę 720p. Wszystko to w pięknym wydaniu EVA Asuka Edition dla fanów anime Evangelion.

Jak widać, pomimo że jego przeznaczenie jest wszechstronne, można uznać, że jego podzespoły sa w stanie zapewnić faktycznie tyle możliwości, gorzej z ceną. Niestety na dzień dzisiejszy jego cena w złotówkach nie została podana, ale na rynku zachodnim wynosi 1649,99 dolarów. Oznacza to, że można się spodziewać cen w przedziale od około 8000 do nawet 9000 zł lub więcej, w zależności od konkretnego sprzedawcy i jego marży.