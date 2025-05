Izera wraca do gry? Nie do końca, ale nowy projekt Electromobility Poland może się udać

Jak podaje NFOŚiGW, celem nowego programu jest przyczynianie się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zeroemisyjnej przez wspieranie projektów przemysłowych dla dwóch sektorów: czystej mobilności oraz energetycznego. Program wspiera inwestycje o minimalnej wartości 50 mln zł, takie jak produkcja pojazdów zeroemisyjnych, infrastruktura ładowania, komponenty do aut elektrycznych oraz technologie magazynowania energii i recyklingu odpadów. Finansowanie w formie inwestycji kapitałowych może pokryć do 49% kapitału zakładowego, a w szczególnych przypadkach nawet 85%. Electromobility Poland (EMP), spółka stojąca za projektem polskiej marki samochodów elektrycznych Izera, planuje wykorzystać środki z KPO do nowego przedsięwzięcia.

Potwierdza to wpis Piotra Michniuka, PR Managera w ElectroMobility Poland na platformie X, w którym czytamy: #ElectroMobilityPoland zamierza złożyć wniosek o finansowanie w ramach tego instrumentu. Projekt budowy hubu produkcyjno-rozwojowego w obszarze czystej mobilności to nie tylko inwestycja w infrastrukturę. To próba zbudowania krajowych kompetencji przemysłowych w dynamicznie zmieniającym się sektorze #EV. Wspomniany projekt hubu ma zastąpić pierwotny plan Izery, który ostatecznie upadł z powodu opóźnień i braku stabilnego finansowania. Nowy projekt EMP ma wspierać produkcję pojazdów zeroemisyjnych i rozwój infrastruktury ładowania, a także angażować lokalnych dostawców komponentów.

Czytaj też: Legenda motoryzacji przechodzi elektryczną rewolucję. Ford szykuje wielki powrót

Będziemy inwestowali w fabryki, które będą dawały przede wszystkim miejsca pracy. Przedsiębiorca musi nas przekonać, że jest gotowy wprowadzić produkt na rynek i przedstawić cały planowany łańcuch wartości – zapowiada Paweł Augustyn, zastępca prezesa NFOŚiGW. Ze wstępnych szacunków nowa inwestycja MEP na terenie Jaworzna może wygenerować w regionie 20-30 tysięcy miejsc pracy, z czego około 1000 w obszarze badań i rozwoju. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że cały projekt ze stabilnym finansowaniem z KPO, przy odpowiednio sprawnym poziomie komunikacji będzie mieć teraz więcej szczęścia, niż niesławna Izera.