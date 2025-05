Nvidia i MediaTek blisko premiery laptopa Arm. Może zatrząść rynkiem

Oczekuje się, że Nvidia i MediaTek wprowadzą bardziej przystępne cenowo warianty AI PC. Wzmianki o nich pojawiły się na targach CES. Tym bardziej, że MediaTek potwierdził, że wygłosi przemówienie otwierające Computex 2025 20 maja o 23:00 czasu wschodniego, dokładnie 24 godziny po przemówieniu otwierającym Nvidia na tym samym wydarzeniu.

Arm zyska nowe rejony? Wszystko na to wskazuje

Doniesienia z Azji wskazują, że MediaTek niedawno zabezpieczył znaczne ilości FCBGA, co sugeruje, że obie firmy przygotowują się do zaprezentowania komputerów z lutowanymi procesorami. Jeśli wierzyć przeciekom, pojawi się nie jedno, ale dwa urządzenia o prostych do zapamiętania nazwach – N1 i N1X. Oba są wyposażone w procesory MediaTek oparte na architekturze Arm i procesory graficzne Nvidia. Prawdopodobnie będą bardziej przystępnymi cenowo, pomniejszonymi wersjami stacji roboczej GB10 Linux – oczywiście opartymi na systemie Windows.

Microsoft z pewnością nie ma nic przeciwko, aby oferować więcej urządzeń Windows z procesorami Arm. Użytkownicy będą mieli dzięki temu alternatywę dla laptopów zasilanych przez Qualcomm Snapdragon X SoCs. Tu warto zauważyć, że na komputerach Mac zestaw instrukcji Arm wykazał większą wydajność energetyczną niż x86. Jednak z drugiej strony x86 ma ogromną bibliotekę oprogramowania, którą programiści Arm muszą albo przenieść, albo obsługiwać poprzez warstwy kompatybilności.

Raporty sugerują, że Nvidia planuje wypuścić produkt konsumencki pod koniec 2025 roku, a następnie wersję korporacyjną w marcu 2026. Podczas tegorocznych targów CES, Nvidia i MediaTek zaprezentowały Project Digits – mini PC za 3000 USD przeznaczony do testowania obciążeń AI bez polegania na serwerach w chmurze.

Ten Mini PC jest zasilany przez 20-rdzeniowy procesor GB10 MediaTek, 128 GB pamięci RAM, procesor graficzny Nvidia Blackwell o szybkości 1 PetaFLOP i dysk SSD o pojemności 4 TB w kompaktowej obudowie o pojemności 1,1 litra (150 x 150 x 50,5 mm). Wersje konsumenckie prawdopodobnie będą miały od 8 do 16 rdzeni i od 16 do 32 GB pamięci RAM, choć cena pozostaje nieznana.

Nvidia, MediaTek i inne firmy dołączające Arm Windows mogą mieć na celu dostarczenie odpowiednika Windows dla cenionego Mac Mini M4 firmy Apple.