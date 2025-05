Nie przegap, mocny smartfon OnePlus Nord 4 możesz kupić w świetniej cenie

OnePlus Nord 4 z AliExpress

OnePlus Nord 4 to smartfon, którego sercem jest dobrze znany procesor Qualcomm Snapdragon 7+Gen 3, wykonany w wymiarze technologicznym 4 nm. Jest to jednostka 8-rdzeniowa, w której jeden z rdzeni ma bardzo wysoką wydajność, 4 są wydajne, ale trochę mniej, a 3 są znacznie słabsze, ale za to bardzo energooszczędne. Taki układ pozwala na osiągnięcie zarówno doskonałej sprawności urządzenia, jak i dobrego czasu pracy na baterii.

Procesor w Nord 4 współpracuje z 8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci flash, przy czym nas dzisiaj interesuje najmocniejszy wariant, czyli 16/512 GB, jego bowiem dotyczy promocja. Za wyświetlanie obrazu odpowiada panel Fluid AMOLED o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości 1240 × 2772 piksele, odświeżany z częstotliwością 120 Hz, zdolny do 10-bitowej reprodukcji kolorów i pracy w trybie HDR10+ ze szczytową jasnością 2150 nit.

Do wykonywania zdjęć służy główny aparat szerokokątny 50 Mpix 25 mm f/1.8, któremu towarzyszy dość prosty aparat ultraszerokokątny 8 Mpix 16 mm f/2.2 – o jakości zdjęć nie będę się tu rozpisywał, zachęcam do zajrzenia do naszej recenzji OnePlus Nord 4.

Jak kupić OnePlus Nord 4 naprawdę tanio? Udajemy się na platformę AliExpress, korzystając z tego linka. Promocją jest objęty wariant szary 16/512 GB w wersji przeznaczonej na kraje EU, który kosztuje 1 430,69 zł – dodajemy go do koszyka (jeśli mamy dostępne jakieś kody promocyjne, dodajemy je – można zbić cenę jeszcze bardziej) i przechodzimy do płatności. Wysyłka sprzętu jest wykonywana z magazynu we Francji, nic nas nie kosztuje, a towar powinien do nas dotrzeć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia.