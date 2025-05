Allegro nie próżnuje, jutro w promocji kupisz Oppo A79 5G za grosze

Oppo A79 5G – przypomnijmy, co w nim siedzi

Oppo A79 5G to smartfon należący do niższej półki – w momencie premiery kosztował nieco poniżej 1000 zł. Nigdy nie był demonem wydajności, lecz jego procesor jest bardzo energooszczędny, a wyposażenie go w 8 GB RAM i 256 GB flash oznacza, że oprogramowanie działa na nim sprawnie i bez przycięć. Przyjemnym zaskoczeniem w tak niskiej cenie jest dźwięk stereo i podstawowa wodoszczelność IPX4 (odporność na zachlapanie), a mocnym punktem bateria, która mimo dość standardowej pojemności 5000 mAh pozwalała w naszych testach (recenzję znajdziecie tutaj) wykręcać nawet 7 godzin pracy 5G/LTE i do 10 godzin pracy przy połączeniu Wi-Fi. Pełną listę parametrów możecie znaleźć poniżej.

Specyfikacja OPPO A79 5G Wymiary 165,6 × 76 × 8 mm Masa 193 g Stopień ochrony IP IPX4 Wykończenie Szkło Panda Glass (przód), plastikowy tył i ramki Ekran 6,72″ IPS LCD Rozdzielczość ekranu 2400 × 1080 (392 ppi) Odświeżanie ekranu 90 Hz Głośniki Stereo Układ obliczeniowy Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) Procesor 2 × 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 × 2 GHz Cortex-A55 Grafika Mali-G57 MC2 RAM 8 GB ROM 256 GB UFS 2.2 Slot na kartę Micro SD Tak, hybrydowy System Android 13 (w momencie debiutu) Nakładka ColorOS 13.1 (w momencie debiutu) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwupasmowe Bluetooth 5.3, A2DP, LE, AptX HD NFC tak Lokalizacja GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS USB Typu C, 2.0, OTG Czujniki Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas SIM Dual SIM hybrydowy Czytnik linii papilarnych Umieszczony z boku Akumulator Li-ion, 5000 mAh Prędkość ładowania przewodowego Do 33 W Ładowanie bezprzewodowe Brak Ładowarka w pudełku Brak Aparat główny 50 Mpix f/1.8, PDAF Aparat ultraszerokokątny Brak Aparat przybliżający Brak Dodatkowy aparat z tyłu 2 Mpix f/2.4 (sensor głębi) Przedni aparat 8 Mpix f/2.0 Wideo 1080p/30 FPS

Wg danych GSMArena Oppo A79 5G doczekał się aktualizacji do Androida 15 / ColorOS 15, jednak za to nie ręczę – producent obiecał jednak 3 lata aktualizacji, zatem na pewno nie jest to koniec historii. Za 599 zł jest to świetny sprzęt dla mało wymagających użytkowników, którym zależy przede wszystkim na długim czasie pracy, nieźle się sprawdzi także jako pierwszy telefon dla dziecka.

Link do oferty promocyjnej za 599 zł znajdziecie tutaj.