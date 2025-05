Test realme 14 5G – wydajność bez granic?

Specyfikacja realme 14 5G

Obudowa: 163,15 x 75,65 x 7,97 mm, 196 gram, IP69

Procesor: Snapdragon 6 Gen 4 5G (max. 2,3 GHz)

Układ graficzny: Adreno 810

Pamięć RAM: 8 / 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Ekran: 6,67 cala, AMOLED, 2400 x 1080 (20:9), 120 Hz, max. 2000 nitów (szczytowa jasność)

System: Android 15 z realme UI 6.0

Łączność: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, slot na karty microSD

Nawigacja: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

Audio: głośniki stereo

Moduły dodatkowe: czytnik linii papilarnych, skaner twarzy

Aparat główny: 50 Mpix (f/1.8, OiS) + 2 Mpix (f/2.4)

Aparat przedni: 16 Mpix (f/2.4)

Akumulator: 6000 mAh

Ładowanie: 45 W

Wersje kolorystyczne: srebrny, czarny, różowy

Cena w dniu premiery: 1599 zł (12/256 GB)

Co w zestawie?

realme 14 5G

Nie odkryję Ameryki pisząc, że w zestawie nie ma ładowarki. W żółtym pudełku poza samym smartfonem znajdziemy jeszcze silikonowe etui, dokumentację i kabelek USB-C. Folia została fabrycznie naklejona na ekran.

Realme 14 5G możemy bez problemu kupić w wolnej sprzedaży w premierowej cenie 1599 zł w wersji 12/256 GB. Telefon dostępny jest również do kupienia w sieci Plus w wariancie 8/256 GB, który też dostałem do testów.

Wzornictwo inspirowane filmami sci-fi…

realme 14 5G

…a przynajmniej tak możemy wyczytać na stronie producenta 😉 Jak realme 14 5G wygląda każdy widzi, a czy design się podoba, to już kwestia gustu. Fakty są natomiast takie, że na polskim rynku dostępne są trzy wersje kolorystyczne – srebrna, czarna i różowa, a obudowa jest pyło i wodoodporna (spełnia normę IP69).

Jeśli chodzi o walory użytkowe, to smartfon mimo braku zaobleń dobrze leży w dłoni, a odciski palców są na obudowie dość mało widoczne (dzięki satynowemu wykończeniu).

Niewątpliwym wyróżnikiem wizualnym jest świetlisty pierścień „Pulse Light” umieszczony obok obiektywów aparatu. Podświetla się on np. podczas ładowania, połączeń przychodzących lub podczas alarmu. Może też np. migotać w rytm muzyki. Pulse Light ogólne to fajny bajer, łączący użyteczność zapomnianej już dziś diody powiadomień.

Ekran Cię nie zawiedzie…

realme 14 5G

Wyświetlacz to 6,67 calowa matryca AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080, proporcjach 20:9 i 120 Hz odświeżaniu. Jak przystało na panel AMOLED jakość obrazu jest po prostu świetna – kolory są żywe i nasycone, czerń idealna a kąty widzenia – perfekcyjne. Maksymalna jasność jest z kolei w zupełności wystarczająca do komfortowej pracy nawet w wiosenny, słoneczny dzień.

W ustawieniach znajdziemy oczywiście tryb ciemny dla menu, możliwość regulacji nasycenia barw oraz częstotliwości odświeżania ekranu. Jest również filtr światła niebieskiego.

…w przeciwieństwie do głośników

Głośniki stereo grają płasko, a w dodatku przy wyższych poziomach głośności słychać wyraźne zniekształcenia. Co więcej, górny głośnik przeznaczony jest również do rozmów telefonicznych, przez co jest cichszy od dolnego. Można niby wybrać jeden z predefiniowanych trybów dźwiękowych, ale niewiele to zmienia.

Sytuacja ulega poprawie po podłączeniu słuchawek przez złącze USB-C lub poprzez Bluetooth (złącza miniJack brak). Dostępne są wtedy również nowe ustawienia dźwięku OReality. O Dolby Atmos możemy jednak zapomnieć.

Czy realme 14 5G faktycznie zapewnia wydajność bez granic?

Z tym bym nie przesadzał, ale po kolei. Smartfon został wyposażony w procesor Snapdragon 6 Gen 4 5G, grafikę Adreno 810 oraz 8 lub 12 GB pamięci RAM (w zależności od tego gdzie zakupimy urządzenie). Jak ten zestaw sprawdza się w praktyce? Zacznijmy od benchmarków:

Antutu Benchmark 10.4.8 – 735 159 pkt

3D Mark (test Sling Shot Extreme) – 5098 pkt

3D Mark (test Wild Life) – 3736 pkt

3D Mark (test Steel Nomad Light) – 353 pkt

Są to wyniki wyraźnie gorsze, niż te który uzyskuje np. niewiele droższy POCO X7 Pro, także teksty o wydajności bez granic możemy wsadzić między bajki. Zwłaszcza, że wszystkie testy przeprowadzałem z włączonym trybem GT, który z założenia ma podnosić wydajność urządzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że w codziennym użytkowaniu smartfon działa bardzo płynnie, a wszystkie gry które testowałem działały bez żadnego problemu.

Przy okazji warto zaznaczyć, że układ chłodzenia z komorą parową 6050 mm² i technologią HyperTherm Graphite sprawdza się świetnia. Nawet pod maksymalnym obciążeniem obudowa pozostaje co najwyżej lekko ciepła, a wydajność praktycznie nie spada. Potwierdzają to wyniki w stress testach na poziomie ponad 99%. Brawo.

Co do pamięci wewnętrznej, to realme 14 5G dostępny jest w sprzedaży tylko w wersji 256 GB. Co ważne, smartfon posiada slot na karty microSD, także pamięć tą możemy rozszerzyć.

Realme UI 6.0, czyli system przeładowany do granic możliwości

realme 14 5G

A czym przeładowany? Oczywiście aplikacjami i grami firm zewnętrznych. Jest ich naprawdę cała masa, co zresztą sami możecie zobaczyć na screenshotach. Poza tym faktem system bazujący na Androidzie 15 działa bardzo płynnie i stabilnie. Posiada też masę możliwości konfiguracyjnych, także jeśli przebrniemy już przez usuwanie niepotrzebnych nam aplikacji, powinniśmy być zadowoleni z możliwości jakie daje nam realme UI 6.0. Funkcje AI też są – spokojnie 😉

A jak wygląda wyposażenie realme 14 5G?

realme 14 5G

Smartfon jest hybrydowym dual-SIMem, czyli chcąc korzystać z dwóch kart SIM, musimy zrezygnować z karty pamięci. Poza tym telefon obsługuje oczywiście sieci 5G, jest Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC oraz oczywiście port USB-C. Grzebiąc trochę głębiej w menu znajdziemy również pulsometr oraz możliwość wygenerowania specjalnego dźwięku czyszczącego głośnik. Podczas trwania testów wszystko działało bez zarzutu.

Jeśli chodzi o moduły nawigacyjne, to smartfon obsługuje GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS. Jest również wbudowany kompas.

Aparat bez szerokiego kąta?

realme 14 5G

Niestety tak. Moduł aparatu głównego składa się z dwóch aparatów:

podstawowego – 50 Mpix (f/1.8, OiS)

czujnika głębi – 2 Mpix (f/2.4)

Wspiera je oczywiście dioda doświetlająca scenerię. Brak obiektywu szerokokątnego niestety jest dość sporą wadą, brak dedykowanego aparatu do zdjęć makro – już zdecydowanie mniejszą.

No dobrze, a jak wygląda sprawa z jakością zdjęć? Ogólnie zdjęcia wykonane za dnia prezentują się naprawdę dobrze – kontrast, nasycenie barw i jasność są w porządku. Jedynie szczegółów mogłoby być trochę więcej. Jeśli chodzi o zdjęcia portretowe, to również nie budzą one u mnie większych zastrzeżeń – tło jest dobrze oddzielane od fotografowanego obiektu.

Zdjęcia nocne nie wypadają już niestety tak dobrze – widać działające algorytmy odszumiania i zdecydowanie mniej detali, dlatego polecam korzystanie z trybu nocnego. Nie jest on może jakiś rewelacyjny, ale poprawia jakość zdjęć.

tryb nocny tryb nocny

Przedni aparat do selfie to z kolei 16 Mpix matryca z optyką o jasności f/2.4. Jakość zdjęć jest dość przeciętna (szczegółów mogłoby być więcej, a zdarzają się też rozmazane zdjęcia), ale ogólnie nie jest źle.

Potężny akumulator i (względnie) szybkie ładowanie

Realme 14 5G został wyposażony w akumulator o pojemności aż 6000 mAh, co zapewnia ok. 2 dni pracy w cyklu mieszanym. Jeśli będziemy korzystali z telefonu oszczędnie, to nawet 3 dni są do osiągnięcia. Brawo.

Akumulator możemy ładować z maksymalną mocą 45 W, a ładowarki oczywiście w zestawie nie uświadczymy. Jak już zaopatrzymy się w stosowną ładowarkę, czasy ładowania będą prezentowały się następująco:

w 15 min – 29%

w 30 min – 52%

w 60 min – 91%

w 76 min – 100%

Jak widać, powyższe czasy ładowania prezentują się przyzwoicie, ale nie topowo. Na rynku bez problemu znajdziemy smartfony oferujące znacznie szybsze ładowanie. Z drugiej strony flagowego Samsunga S25 Ultra możemy ładować maksymalnie z dokładnie taką samą mocą 😉

Podsumowanie – czy warto kupić realme 14 5G?

realme 14 5G

Tak, ale moim zdaniem dopiero po spadku ceny. Realme 14 5G to dobry smartfon, bez żadnej poważnej wady, sęk w tym że konkurencja w tym segmencie cenowym jest bardzo duża. Bez problemu znajdziemy zarówno wydajniejsze smartfony, jak i oferujące szybsze ładowanie, aparat szerokokątny itd. Niemniej ja zakup realme 14 5G mogę polecić, gdy cena tego modelu spadnie już o kilkaset złotych.