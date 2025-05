Narodził się w sterylnej bieli laboratoriów. Ten materiał ma odmienić panele słoneczne

W ciągle rozwijającym się świecie energii odnawialnej przełomy technologiczne często rodzą się na styku inżynierii i nauki o materiałach. Wśród nich szczególne zainteresowanie wzbudzają ogniwa słoneczne z perowskitu, które mogą zrewolucjonizować sposób pozyskiwania energii ze Słońca. Ich lekkość, niski koszt produkcji oraz wysoka wydajność sprawiają, że są wyjątkowo atrakcyjną alternatywą dla krzemu. Problemem jednak pozostaje ich trwałość – perowskity są podatne na degradację pod wpływem wilgoci, ciepła i światła, co dotychczas ograniczało ich zastosowanie na szerszą skalę. Naukowcy walczą więc od lat w swoich pracowniach i laboratoriach, aby ten problem przeszedł do przeszłości.

Nowa era energii słonecznej. Hybrydowe ogniwa z perowskitu zmienią wszystko

Zespół badaczy z Cornell University opracował właśnie innowacyjną strukturę hybrydową, łączącą warstwy perowskitu dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D). W tym pomyśle kluczową rolę odgrywa tzw. dopasowanie sieci krystalicznej, które redukuje naprężenia wewnętrzne i poprawia stabilność materiału. Zamiast popularnego kationu metylamoniowego (MA), naukowcy zastosowali formamidynię (FA), a więc większy organiczny kation, który zapewnia trwalszą strukturę krystaliczną, odporną na czynniki zewnętrzne.

Efekt? Ogniwo osiągnęło sprawność konwersji energii na poziomie 25,3%, co stanowi znaczące osiągnięcie w dziedzinie zastosowania perowskitów w fotowoltaice. Co więcej, po niemal 50 dniach ciągłego działania w warunkach wysokiego oświetlenia i temperatury, ogniwo straciło zaledwie 5% swojej wydajności, a to akurat stanowi wynik symulujący realistyczne warunki pracy instalacji fotowoltaicznej. Połączenie struktur 2D i 3D w ogniwach perowskitowych to istotny krok w kierunku rozwiązania problemów związanych z ich trwałością. Dzięki zwiększonej odporności na wilgoć, ciepło i promieniowanie UV, ogniwa te mogą wkrótce trafić nie tylko na dachy domów, ale też do urządzeń przenośnych czy systemów off-grid.

Wciąż jednak stoją przed nami wyzwania związane ze skalowaniem tej technologii do poziomu produkcji masowej. Konieczne będą więc dalsze badania nad procesami wytwarzania oraz testy długoterminowe, aby w pełni poznać zachowanie hybrydowych ogniw w zmiennych warunkach środowiskowych. Mimo to, osiągnięcie naukowców z Cornella stanowi ważny krok na drodze do zrównoważonej i wydajnej energetyki słonecznej.