Elektronarzędzia z serii Parkside Performance od soboty w promocji Lidla

Akumualatory – bez nich nie zaczniesz

Seria akumulatorowych narzędzi Parkside Performance co do zasady oferowana jest bez niezbędnych do działania powerpacków, które trzeba dokupić osobno. Obniżki cen objęły zatem także i akumulatory:

Powerpack Smart 20 V 4 Ah – PAPS 204 B1 – 129 zł (przecena ze 199 zł)

Powerpack Smart 20 V 8 Ah – PAPS 208 A1 – 199 zł (przecena z 299 zł)

Pierwszy z akumulatorów będzie do nabycia także online, drugi wyłącznie w ofercie stacjonarnej z kuponem z aplikacji. Niestety w gazetce nie znalazła się tym razem odpowiednia do serii Smart ładowarka.

Narzędzia Parkside – czego tu nie ma?

Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka Parkside Performance PABSP 20-Li C4 , która w ofercie stacjonarnej będzie dostępna w cenie 149 zł (przecena ze 199 zł).

Akumulatorowa szlifierka kątowa Parkside Performance PPWSFA 20-Li C4, która dostępna będzie stacjonarnie i online w cenie 249 zł (przecena z 299 zł).

Akumulatorowy klucz udarowy Parkside Performance PPDSSA 20-Li A1 , który będzie dostępny stacjonarnie i online w cenie 299 zł (przecena z 399 zł)

Akumulatorowa piła tarczowa Parkside Performance PPMSA 20-Li A1, która dostępna będzie stacjonarnie i online w cenie 449 zł – jako nowość w ofercie nie ma rzecz jasna ceny pierwotnej.

Akumulatorowy młot kombi Parkside Performance PKHAP 20-Li A1, dostępny online i stacjonarnie w cenie 349 zł (przecena z 549 zł).

Detektor Parkside Performance do wykrywania metali, przewodów pod napięciem i drewnianych konstrukcji pod płytami kartongipsowymi, dostępny wyłącznie stacjonarnie w cenie 249 zł (przecena z 349 zł). W zestawie są także baterie i etui.

Akumulatorowy laser krzyżowy Parkside Performance PKLLP 360 B3, samopoziomujący, dostępny w ofercie stacjonarnej i online w cenie 249 zł (przecena z 349 zł)

Odkurzacz do prania na mokro i na sucho Parkside Performance PPWS 10 A1, dostępny w ofercie stacjonarnej i online w cenie 1299 zł

Wszystkie ceny na sprzęt z gazetki obowiązują od 24 do 28 maja 2025 roku, z wyjątkiem urządzeń dostępnych w ofercie po raz pierwszy, takich jak odkurzacz i piła tarczowa, które są już dostępne online w podanych cenach.

6 urodziny sklepu online

Warto zwrócić uwagę na dostępne z okazji 6 urodzin sklepu online kody rabatowe:

RABAT25 – 25 zł rabatu przy zakupach za min. 300 zł

– 25 zł rabatu przy zakupach za min. 300 zł RABAT50 – 50 zł rabatu przy zakupach za min. 500 zł

– 50 zł rabatu przy zakupach za min. 500 zł RABAT100 – 100 zł rabatu przy zakupach min. 800 zł

Nie mam pewności czy kody i promocje będą się łączyły, jeśli nie, to mogą się przydać przy zakupie innych produktów.