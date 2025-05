Microsoft nie uznaje świętości. Paint, Narzędzie Wycinanie i Notatnik zyskują funkcje AI

Najpopularniejszy edytor graficzny Windows został wzbogacony o funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Największą nowością jest Generative Fill – funkcja pozwalająca na automatyczne wypełnianie wybranych obszarów obrazu przy pomocy AI. Użytkownicy mogą po prostu zaznaczyć fragment obrazu i poprosić sztuczną inteligencję o wygenerowanie odpowiedniej zawartości, która naturalnie wpasuje się w kontekst całego projektu. Oprócz funkcji AI Paint otrzymuje również klasyczne ulepszenia: nowe opcje formatowania tekstu, w tym możliwość zmiany czcionki, rozmiaru oraz koloru tekstu bezpośrednio w aplikacji. Wprowadzono również ulepszone narzędzia do rysowania, które oferują większą precyzję i więcej opcji personalizacji pędzli.

Narzędzie Wycinanie, czyli wbudowane narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu, zyskuje nie tylko funkcjonalność rozpoznawania tekstu (OCR), ale także funkcje AI do automatycznej redakcji. Nowa technologia potrafi automatycznie wykrywać i ukrywać wrażliwe informacje na zrzutach ekranu, takie jak numery telefonów, adresy e-mail czy dane osobowe – funkcja może się okazać szczególnie przydatna przy udostępnianiu screenów w środowisku biznesowym. Użytkownicy będą mogli wyodrębniać tekst bezpośrednio ze zrzutów ekranu i kopiować go do schowka lub innych aplikacji. Dodatkowo wprowadzono opcje lepszej organizacji wykonanych zrzutów, w tym automatyczne tagowanie i kategoryzowanie screenów na podstawie ich zawartości.

Klasyczny Notatnik otrzymuje nie tylko długo oczekiwane funkcje edycyjne, ale także wsparcie sztucznej inteligencji. Nowa funkcja o nazwie Rewrite pozwala użytkownikom na automatyczne przepisywanie i udoskonalanie tekstów przy pomocy AI. System może dostosować ton wypowiedzi, poprawić gramatykę, skrócić lub rozszerzyć tekst – wszystko w zależności od potrzeb użytkownika. Wśród bardziej klasycznych nowości znajdziemy również podświetlanie składni (szczególnie przydatne dla programistów i osób pracujących z kodem), numerowanie linii (ułatwia nawigację w dłuższych dokumentach), a także funkcję znajdź i zamień (znacznie przyspiesza edycję większych plików tekstowych).

To wszystko wygląda zbyt pięknie, prawda? Jak widać na powyższych zrzutach, niestety słynna innowacyjna funkcja Rewrite wymaga do większości zadań aktywnego abonamentu Microsoft 365 lub Copilot Pro. Bez odpowiedniego planu subskrypcyjnego użytkownicy nie będą mogli korzystać z możliwości sztucznej inteligencji w Notatniku. Podobnie sytuacja wygląda z generowaniem obrazów bezpośrednio w Paintcie. Taki model biznesowy jest zgodny z ogólną strategią Microsoftu, która coraz częściej wprowadza funkcje premium wymagające subskrypcji. Dla wielu użytkowników może to być rozczarowaniem, szczególnie że dotychczas podstawowe aplikacje Windows były w pełni darmowe.