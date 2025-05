Kolejny zastrzyk czystego prądu w Polsce. Grupa chwali się największą inwestycją wiatrową

Nowa farma wiatrowa w Polsce już działa. Wprowadzili pierwszą energię do sieci

Jakieś 30 kilometrów na północny wschód od Słupska powstaje jeden z najważniejszych projektów wiatrowych w historii naszego kraju. Wspólna inwestycja Grupy Polsat Plus i ZE PAK we wsi Drzeżewo to nie tylko kolejna farma wiatrowa, a wyraźny sygnał, że Polska poważnie podchodzi do energetyki odnawialnej. Niedawno z tej farmy do krajowej sieci wpłynęła pierwsza megawatogodzina “zielonej “czystego prądu”, a miało to miejsce zaledwie 15 miesięcy od rozpoczęcia budowy. Docelowa moc inwestycji to aż 139 MW, co podwoi dotychczasową produkcję energii wiatrowej obu partnerów.

Z 63 planowanych turbin aż 45 już stoi, a pełne uruchomienie komercyjne przewidziano na drugą połowę roku, a więc zgodnie z pierwotnym harmonogramem inwestycji. Farma wiatrowa Drzeżewo to zresztą już kolejna, piąta inwestycja Grupy Polsat Plus i ZE PAK w energetyce wiatrowej. Same prace budowalne na farmie postępują szybko, bo w ciągu najbliższych tygodni planowane jest testowe uruchomienie produkcji energii z 23 turbin, a w drugiej połowie roku już całej farmy.

Nie jest to jednocześnie jednorazowy projekt “pod publikę”, bo Grupa Polsat Plus i ZE PAK produkują już czystą energię ze słońca, wiatru i biomasy. Aktualnie w grupie funkcjonują już cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 150 MW, które znajdują się w Człuchowie (72,6 MW), Przyrowie (50,4 MW), Kazimierzu Biskupim (17,5 MW) i Miłosławiu (9,6 MW). Po oddaniu farmy w Drzeżewie (139 MW) wiatrowe moce wytwórcze całej grupy wzrosną więc prawie dwukrotnie, a zeszłoroczny rekord (1016 GWH czystego prądu, z czego 314 GWh pochodziło z wiatru, a 616 GWh z biomasy) zostanie znacznie pobity.