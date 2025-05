Najlepszy magazyn energii. Zrobili badania i teraz mówią, jak jest

Najnowsze badania przeprowadzone przez renomowaną uczelnię techniczną w Berlinie rzuciły nowe światło na wydajność różnych magazynów energii dostępnych na rynku, ukazując wyraźne różnice i podkreślając znaczenie świadomego wyboru przy zakupie.

Eksperci wskazali najbardziej efektywne magazyny energii. Na co zwracać największą uwagę?

Przeprowadzona analiza objęła 22 systemy magazynowania energii domowej od 17 producentów. W jej ramach ocenie poddano systemy w dwóch kategoriach mocy, bo do 5 kW i do 10 kW, korzystając ze wskaźnika System Performance Index (SPI) jako miary ogólnej efektywności. Finalnie eksperci doszli do następujących wniosków:

Najlepsze systemy w kategorii do 5 kW:

RCT Power Storage DC 6.0 + RCT Power Battery 7.6 — SPI: 92,6% Fronius Primo GEN24 6.0 Plus + BYD Battery-Box HVS 7.7 — SPI: 92,6% KOSTAL PLENTICORE plus G2 5.5 + BYD Battery-Box HVS 7.7 — SPI: 92,3%

Najlepsze systemy w kategorii do 10 kW:

RCT Power Storage DC 10.0 + RCT Power Battery 11.5 — SPI: 96,4% Energy Depot Centurio 10 + Domus 2.5 — SPI: 95,5% Fronius Symo GEN24 10.0 Plus + BYD Battery-Box HVS 10.2 — SPI: 95,4%

Chiński producent Fox ESS otrzymał ocenę klasy A dzięki wynikowi SPI na poziomie 94,8% dla zestawu H3-10.0-Smart Hybrid Inverter z akumulatorem ECS2900-H6, a to akurat tylko pokazuje rosnącą konkurencyjność producentów spoza Europy. Raport wyróżnił także przełomowe osiągnięcia technologiczne, bo oto falownik hybrydowy Plenticore G3 firmy KOSTAL ustanowił nowy rekord sprawności ładowania na poziomie 98,2%, co nie jest żadnym błędem pomiarowym, a efektem zastosowania półprzewodników z węglika krzemu i nowatorskiej konstrukcji układu. Z kolei system Home Plus firmy SAX Power wyróżnił się wysoką wydajnością rozładowania (ponad 98%), a to dlatego, że wykorzystuje architekturę wielopoziomową, w której każda z 24 sekcji ogniw akumulatora ma własną elektronikę sterującą.

Oprócz sprzętu badanie podkreśliło istotną rolę systemów zarządzania energią (EMS) w optymalizacji działania magazynów. Producenci tacy jak Fenecon, KOSTAL i RCT Power pokazali, że odpowiednie zarządzanie ładowaniem na podstawie prognoz pogody może ograniczyć czas bezczynności magazynów energii i wydłużyć ich żywotność. Co ciekawe, analiza wykazała, że korzystanie z lokalnych danych pogodowych może być równie skuteczne, a nawet lepsze niż opieranie się wyłącznie na zewnętrznych prognozach, bo kluczowe okazuje się dopracowanie algorytmu EMS.

Eksperci na sam koniec wysnuli prosty schemat doboru najlepszego magazynu energii. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na wydajność systemu, bo wyższy SPI oznacza większe oszczędności i lepszą efektywność. Ważne są też innowacje technologiczne (tylko takie rzeczywiste, a nie pełne marketingowego bełkotu), a przede wszystkim sprawny system EMS, który to może znacząco poprawić ogólną efektywność i żywotność sprzętu.