Odkryli niepokojącą niespodziankę w swojej instalacji słonecznej. Chiny maczają palce w fotowoltaice

W ostatnich latach globalne przejście na odnawialne źródła energii nabrało tempa, a energia słoneczna odgrywa kluczową rolę w tej transformacji. Kraje na całym świecie intensywnie inwestują w systemy fotowoltaiczne, aby ograniczyć emisje dwutlenku węgla i osiągnąć niezależność energetyczną. Jednak wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii solarnych, rosną także obawy dotyczące bezpieczeństwa i integralności komponentów tworzących te systemy. Dziś szczególnie niepokoi zależność od zagranicznych producentów sprzętu w krytycznej infrastrukturze energetycznej. Integracja komponentów od różnych międzynarodowych dostawców wprowadziła dodatkowe komplikacje w zapewnianiu bezpieczeństwa i niezawodności systemów energetycznych. Najnowsze wydarzenia uwidaczniają potencjalne luki, które mogą mieć daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego i stabilności energetycznej.

Tajemnicze urządzenia w falownikach mogą pogrążyć całe państwa w ciemnościach

Śledztwo przeprowadzone niedawno przez agencję Reuters ujawniło obecność niezadeklarowanych modułów komunikacyjnych, określanych jako urządzenia widmo (ghost devices) akurat w produkowanych w Chinach falownikach solarnych i akumulatorach, które są używane m.in. w Stanach Zjednoczonych. Komponenty te nie były ujęte w dokumentacji produktowej i mogą potencjalnie omijać zapory sieciowe, umożliwiając nieautoryzowany zdalny dostęp do systemów energetycznych. Eksperci ostrzegają, że takie luki mogą zostać wykorzystane do destabilizacji sieci energetycznych, uszkodzenia infrastruktury i wywołania masowych przerw w dostawie prądu. Odkrycie to skłoniło amerykańskie władze ds. energii do ponownej oceny ryzyk związanych z integracją zagranicznych urządzeń w krajowej infrastrukturze OZE.

W Europie pojawiły się podobne obawy dotyczące bezpieczeństwa systemów energetycznych opartych na chińskich falownikach. Europejska Rada Producentów Energii Słonecznej (ESMC) wezwała do opracowania Zestawu Narzędzi Bezpieczeństwa Falowników, wzorowanego na unijnym 5G Security Toolbox, który to ma na celu ocenę i ograniczenie ryzyka związanego z producentami wysokiego ryzyka. ESMC podkreśla potrzebę przeprowadzania kompleksowych ocen ryzyka, ograniczenia zdalnego dostępu przez wybranych producentów oraz rozważenia całkowitego zakazu podłączania takich urządzeń do sieci. Z kolei Litwa postanowiła działać szybko i przyjęła środki wyprzedzające, uchwalając przepisy zakazujące zdalnego dostępu chińskich producentów do instalacji solarnych, wiatrowych i akumulatorowych o mocy przekraczającej 100 kilowatów. Celem tego działania jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i ochrona kluczowej infrastruktury energetycznej przed potencjalną ingerencją z zagranicy.

Odkrycia dotyczące ukrytych modułów komunikacyjnych w falownikach solarnych uwypuklają szersze wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w coraz bardziej połączonym i technicznie złożonym świecie. W miarę jak kraje dążą do rozbudowy potencjału energii odnawialnej, kluczowego znaczenia nabiera integralność komponentów i całych systemów. Sytuacja ta podkreśla znaczenie przejrzystości, rygorystycznych testów i surowych środków cyberbezpieczeństwa podczas zakupu i wdrażania infrastruktury energetycznej. Stawia też pytania o równowagę między kosztem, efektywnością a bezpieczeństwem przy wyborze zagranicznych dostawców.

Integracja odnawialnych źródeł energii z krajowymi sieciami energetycznymi to kluczowy krok w kierunku zrównoważonej przyszłości. Jednak ostatnie doniesienia o ukrytych modułach komunikacyjnych w chińskich falownikach solarnych stanowią poważne ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach wynikających z obecności zagranicznych komponentów w krytycznej infrastrukturze. Zapewnienie bezpieczeństwa i odporności systemów energetycznych wymaga skoordynowanego wysiłku ze strony rządów, przedstawicieli branży oraz partnerów międzynarodowych. Wszystko po to, aby ustalić solidne standardy, przeprowadzać dogłębne oceny i promować przejrzystość w łańcuchu dostaw.