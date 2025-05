Intel: owszem, w procesorach jest błąd, ale to nie szkodzi

Przyczyną wspomnianych problemów była niestabilność napięcia Vmin. Intel po odkryciu tego wydał oprogramowanie układowe, aby załatać tę podatność – mikrokod 0x12B. A w tym tygodniu firma wypuściła jego nową wersję, oznaczoną jako 0x12F. Intel twierdzi, że nowa aktualizacja ma minimalny wpływ na wydajność, a jednocześnie poprawia stabilność.

Procesory Intel podrasowane

W nowym poście na forum Intel wyjaśniła, jak pomaga nowe oprogramowanie sprzętowe. Potwierdza w nim, że wciąż są pewne kłopoty z Vmin. Mikrokod 0x12F uzupełnia aktualizację mikrokodu 0x12B. W jaki sposób? Otóz dodatkowo poprawia warunki systemowe, które mogą potencjalnie przyczyniać się do niestabilności Vmin Shift w systemach stacjonarnych z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji. Firma wydaje tę aktualizację na podstawie wniosków z przeprowadzonego dochodzenia w raportów dotyczących systemów, które przez wiele dni działały nieprzerwanie przy obciążeniach o niskiej aktywności i niewielkiej liczbie wątków.



Co istotne w owym poście, to stwierdzenie: “na podstawie testów i walidacji mikrokodu, firma Intel nie stwierdziła żadnego mierzalnego wpływu aktualizacji mikrokodu 0x12F na wydajność”. Dlatego zaleca użytkownikom procesorów Intel Core 13. i 14. generacji do komputerów stacjonarnych zainstalowanie najnowszych aktualizacji systemu BIOS i korzystanie z profilu domyślnych ustawień w celu ograniczenia ryzyka niestabilności spowodowanej zmianą napięcia (Vmin Shift) w ich systemach.

Intel Core Ultra 200V s

Jeśli używasz procesora Intel 13. i 14. generacji, możesz przejść na stronę internetową swojej płyty głównej, aby sprawdzić, czy nowe oprogramowanie układowe jest już dla niej dostępne.