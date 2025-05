Thunderbolt złączem kart graficznych w przyszłości? Pojawia się ciekawa koncepcja

Sparkle pokazało “Project Thundermage” na tegorocznych targach Computex. Jest to prototyp karty graficznej OPC, która ma równocześnie HDMI, DisplayPort i parę portów Thunderbolt. Sparkle nie było pierwsze – procesory graficzne Arc “Battlemage” zostały już wcześniej sparowane z kontrolerem Intel „Barlow Ridge” Thunderbolt 5.

Thunderbolt – co może dać kartom graficznym?

Karty graficzne korzystają z najnowszych wersji portów DisplayPort lub HDMI, które oferują przepustowość niezbędną dla wyświetlaczy klasy gamingowej. Wyświetlacze ze zintegrowanymi portami USB-C były zazwyczaj sparowane z laptopami z portami Thunderbolt 3 lub Thunderbolt 4 w stacjach dokujących do laptopów – idealne do produktywności, ale pozbawione obsługi wyświetlaczy o wysokiej częstotliwości odświeżania, zwykle kojarzonych z grami.

Thunderbolt 5 może jednak okazać się nowym rozwiązaniem, tym bardziej, że jego przepustowość stoi na bardzo wysokim poziomie: oferuje 80 Gb/s, a w niektórych przypadkach nawet 120 Gb/s. To wystarczy zarówno do przesyłania treści o wysokiej rozdzielczości, jak również jej tworzenia. Zintegrowane zasilanie Thunderbolt może być również używane do zasilania zewnętrznych wyświetlaczy.

Czy ta koncepcja ma szansę stać się rzeczywistością? W chwili obecnej trudno to powiedzieć, jednakże kłopotem może być to, czy producenci wyświetlaczy będą skłonni dodać kolejny port do swoich modeli. Sparkle to partner Intela, a skoro twierdzi, że to możliwe, kto wie?