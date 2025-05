Nowoczesny monitor QD-OLED Dell Alienware AW3423DWF kupisz dziś w bardzo korzystnej cenie

Dell Alienware AW3423DWF – 34 cale, 165 Hz i kinowe proporcje

Osobiście nie jestem fanem zakrzywionych monitorów (kiepsko „współpracują” z moimi okularami progresywnymi), ale nie ma wątpliwości, że ten sposób prezentacji obrazu sprzyja doskonałej imersji w grach czy podczas oglądania filmów.

Dostępny w promocji Dell Alienware AW3423DWF wyposażony został w matrycę DQ-OLED, o krzywiźnie 1800R i kinowych proporcjach 21:9. Rozdzielczość jest typowa dla takich rozwiązań i wynosi 3440 × 1440 pikseli, czas reakcji matrycy wynosi poniżej 0,1 ms, a odświeżanie maksymalne to 165 Hz przy połączeniu przez DisplayPort i 100 Hz przy połączeniu przez HDMI. Jak przystało na monitor dla graczy, obsługiwane jest także dynamiczne odświeżanie AMD FreeSync Premium Pro.

Szczytowa jasność w trybie HDR wynosi 1000 nit, monitor ma certyfikat DisplayHDR 400 True Black. 10-bitowa reprodukcja kolorów pozwala na odwzorowanie ponad miliarda odcieni, a firmowa kalibracja zapewnia pokrycie 99,3% przestrzeni barwnej DCI-P3 i 149% sRGB przy współczynniku ΔE<2. Długą bezawaryjną pracę gwarantuje wentylacja 360°. Do podłączania urządzeń służy port HDMI oraz dwa porty DisplayPort 1.4.

Tyle teorii. A praktyka? Jakość kolorów generowanych przez monitory QD-OLED jest znakomita, a czasy odświeżania i reakcji gwarantują niezrównaną dynamikę w wymagających grach. Dzięki doskonałej czerni kontrast obrazu jest niesamowity, a wrażenie z HDR przewyższa to, co znamy z monitorów LCD (nawet tych z podświetleniem miniLED). Konstruktorzy nauczyli się budować ekrany OLED tak, by nie wypalały się pod wpływem długotrwałej pracy z obrazem statycznym.

Najpoważniejszą wadą OLED w ogólności (czyli zarówno WOLED i QD-OLED) jest cena – monitor 34″ jest wyraźnie droższy od swojego odpowiednika LCD. Dlatego tym ciekawsze są promocje – Dell Alienware AW3423DWF w ofercie duńskiego sklepu ProShop (prowadzi normalnie sprzedać do Polski i obsługę serwisową) do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów jest przeceniony o kilkaset złotych w stosunku do normalnej ceny i można go kupić już za 2449 zł.