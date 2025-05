Rekordowo tani realme GT 6 czeka na Allegro

Nie tak dawno pisałem o smartfonach do 1500 złotych i proponowałem też takie, których cena mogłaby zejść do tego poziomu. Nie uwzględniłem tam realme GT 6, gdyż trudno było mi uwierzyć, że jego cena może spaść do tego poziomu nim urządzenie zniknie z masowej sprzedaży. Z pomocą przyszedł oficjalny sklep Allegro, który przecenił urządzenie do poziomu, gdzie rzadko trafiał jego tańszy brat o mniej okazałej specyfikacji – realme GT 6.

My jednak mówimy o realme GT 6, czyli najlepszym przedstawicielu z zaprezentowanej w ubiegłym roku serii. W prezentowanym wariancie pamięciowym 8/256 GB w dalszym ciągu będzie więcej niż wystarczający. Kluczem do jego sprawnej pracy jest bowiem nie ilość RAM-u, ale jego standard – LPDDR5X to najszybsze rozwiązanie na rynku, a w przenoszenie plików to pestka – postawiono tu bowiem na standard UFS 4.0 obecny w najdroższych urządzeniach z zeszłego i tego roku.

To jednak tylko część magii, jaką kryje w sobie smartfon o ponad połowę tańszy od swojej ceny wyjściowej.

realme GT 6 – specyfikacja

obudowa o wymiarach 162 x 75,1 x 8,6 mm, masa 199 gramów, wododszczelna IP65,

ekran LTPO AMOLED, 6.78 cala, 1264 x 2780, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass Victus 2, deklarowana jasność w piku 6000 nitów,

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, GPU Adreno 735,

8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wbudowanej,

aparat główny 50 Mpix (Sony LYT-800, 1/1.4″, OIS), aparat 50 Mpix (teleobiektyw, 47mm, 1/2.8″), aparat 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (kąt widzenia 112 stopni); filmy 4K@60fps, EIS,

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 360, USB-C, Jack 3,5mm,

akumulator 5500 mAh, ładowanie przewoddowe 120 W.

realme GT 6

Na papierze wygląda to całkiem obiecująco. A jak ma się względem rzeczywistości?

Dlaczego warto zainteresować się promocją na realme GT 6?

W ubiegłym roku realme GT 6 trafił na rynek jako zabójca flagowców i z tego zadania wywiązuje się naprawdę dobrze. Postawiono na układ Snapdragon 8s Gen 3, który pojawił się w połowie ubiegłego roku jako nieco tańsza alternatywa dla najlepszego w tamtej chwili układu. Literka S w tym przypadku oznacza niższe taktowanie rdzeni, ale w dalszym ciągu otrzymujemy topową architekturę z rdzeniem procesora Cortex-X4, taktowaniem układu graficznego na poziomie 1100 MHz z rdzeniami do śledzenia promieni oraz technologią bezstratnego przesyłania dźwięku. Dzięki trybowi GT możemy przekierować całą tę wydajność, by codzienne zadania wypadały dobrze.

realme GT 6 zaskoczy was ekranem

W skrócie: mocy wam nie zabraknie. Nie powinno wam też brakować energii na długą pracę. W recenzji realme GT 6 Arkadiusz chwalił akumulator o pojemności 5500 mAh. By rozładować smartfon w jeden dzień, trzeba naprawdę mocno się natrudzić. Nie jest to duży problem, bo producent wyposażył urządzenie w szybkie ładowanie o mocy nawet 120W. Potrzebna będzie kompatybilna ładowarka, ale jeśli będziecie ją posiadali, ładowanie od 0 do 100% zajmie 28 minut.

To jednak nie koniec zalet tego urządzenia, bo realme GT 6 postarało się zaspokoić potrzeby nie tylko tych pragnących mocy, ale i fanów jakościowych ekranów. Na 6,78-calową przekątną patrzy się z przyjemnością, bo zaimplementowany panel AMOLED o rozdzielczości 2780×1264 piksele to ekstraklasa jasności, szczegółowości i nasycenia barw. Do tego mocna specyfikacja zapewnia płynne odświeżanie w 120 Hz, więc nawet codzienne przewijanie prezentuje się mile dla oka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czy na coś trzeba mieć tu baczenie? Testowałem bliźniaczo podobnego realme GT 6T i zauważyłem, że dobrze będzie zabezpieczyć jego obudowę. Górna część ma tendencję do rysowanie się. Poza tym to solidny smartfon, który jest odporny na zachlapania zgodnie z normą IP65. Wszystko to zamknięte w zgrabnej bryle z zaobleniami obudowy z tyłu, dzięki czemu duży rozmiar nie stanowi dużego problemu.

A gdzie i za ile kupicie realme GT 6? Smartfon został przeceniony z 2199 zł na 1599 złotych. Znajdziemy go w tej cenie w oficjalnym sklepie Allegro. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Smartfon dostępny jest w wersji Razor Green. Choć sklep udostępnia 472 sztuki w promocyjnej cenie, na jedno konto przypada tylko jedna sztuka. Problemem jest wymóg posiadania abonamentu Allegro Smart.