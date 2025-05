To się nazywa prędkość. Cała biblioteka Netflixa w niecałą sekundę

W dobie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na szybki i niezawodny transfer danych, międzynarodowy zespół naukowców dokonał przełomowego osiągnięcia: po raz pierwszy na świecie udało się przesłać dane z prędkością ponad jednego petabita na sekundę na odległość przekraczającą 1000 kilometrów. To istotny krok w kierunku budowy ultraszybkich sieci komunikacyjnych przyszłości.

Dla zobrazowania skali: jeden petabit to 1 000 000 000 000 000 bitów, czyli około 125 terabajtów. Być może nie mamy intuicji, aby z samej liczby wyobrazić sobie jak imponujące jest to osiągniecie. Z tego też powodu naukowcy postanowili sprowadzić ten wynik do czegoś, co jesteśmy w stanie przynajmniej w przybliżeniu sobie zwizualizować. Otóż cała biblioteka treści dostępnych na platformie Netflix i obejmująca ponad 18 000 tytułów ma rozmiar około 123 terabajtów. Wychodzi zatem na to, że za pomocą testowanego łącza można byłoby przesłać całego Netflixa w czasie krótszym od jednej sekundy.

Czytaj także: Szybki internet w każdym domu? Jeszcze nie, ale Polski Światłowód Otwarty sukcesywnie poszerza jego zasięg

Eksperyment przeprowadzono w Japonii, pod kierownictwem naukowców z Photonic Network Laboratory działającego w ramach National Institute of Information and Communications Technology (NICT). Autorom najnowszego osiągnięcia udało się przesłać dane z prędkością 1,02 Pb/s (petabitów na sekundę) na odległość 1808 kilometrów – to mniej więcej tyle, ile dzieli Neapol we Włoszech i Berlin w Niemczech.

Sukces był możliwy dzięki opracowaniu nowatorskiego światłowodu wielordzeniowego, składającego się z 19 równoległych rdzeni transmisyjnych. Co ciekawe, każdy z nich jest standardowym światłowodem, a jedyną innowacją jest tutaj jednoczesne wykorzystanie wszystkich 19 wiązek do przesyłania danych oraz wykorzystanie niestandardowego systemu wzmacniania optycznego. W efekcie naukowcy byli w stanie aż 30-krotnie zwiększyć zasięg transmisji danych klasy petabit w stosunku do wszystkich wcześniejszych eksperymentów tego typu.

Tutaj jednak należy zrobić pewne zastrzeżenie. Nie jest to bowiem rekordowa przepustowość. Podczas jednego z wcześniejszych eksperymentów udało się przesłać dane z prędkością aż 1,7 Pb/s, ale wtedy udało się tego dokonać jedynie na odległość 63,5 kilometra. Najnowsze osiągnięcie pokazuje, że transmisja danych o ekstremalnie wysokiej przepustowości na znaczne odległości jest już nie tylko teoretycznie możliwa, ale technicznie wykonalna.

Czytaj także: Szybki Internet w Europie? Na papierze, bo zderzenie z rzeczywistością boli jak cios Tysona

Internet na świecie desperacko potrzebuje takich rozwiązań. Każdego dnia na świecie generowanych jest około 400 milionów terabajtów informacji cyfrowych. Nawet tak potężny system potrzebowałby ponad 2000 dni, by przesłać je wszystkie – co tylko podkreśla, jak pilne jest rozwijanie coraz szybszych i bardziej wydajnych technologii przesyłu danych. Nie ma bowiem wątpliwości, że danych na świecie będzie powstawało coraz więcej, szczególnie dzięki rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją.

Zespół pracuje już nad dalszym rozwojem technologii. Obecnie realizowane prace skupiają się na udoskonaleniu zarówno systemu wzmacniania optycznego, jak i cyfrowego przetwarzania sygnału. Te usprawnienia będą kluczowe, aby przenieść nową technologię z laboratorium do rzeczywistej infrastruktury komunikacyjnej.