Revolut jako bank z placówką w Polsce, do której możesz przyjść, ale o jednym zapomnij

Naszym celem jest stanie się dla klientów bankiem pierwszego wyboru, z pomocą lokalnych oddziałów Revolut Bank w krajach Europy, także w Polsce – powiedział Tomasz Jarczyk, odpowiedzialny za ofertę kredytową w Polsce i Europie Północnej cytowany przez serwis Cashless.pl. Uruchomienie oddziału w Polsce oznacza de facto wejście fintechu do systemu Ognivo To polski system międzybankowy, który umożliwia wymianę informacji między bankami a innymi instytucjami, takimi jak komornicy (np. w sprawach związanych z zajęciem rachunków w przypadku długów). Jeśli Revolut dołączy do tego systemu, będzie mógł lepiej współpracować z polskim ekosystemem finansowym. Obecnie, działając na licencji litewskiej, ma pewne ograniczenia – np. komornicy nie mogą bezpośrednio zajmować środków na kontach Revolut w Polsce, co czasem powoduje problemy dla użytkowników.

Co ciekawe, Revolut zamierza ubiegać się również o licencję bankową we Francji, aby utworzyć tam regionalny hub odpowiedzialny za działalność w kilku krajach Europy Zachodniej (Irlandia, Niemcy, Portugalia, Hiszpania i Włochy). Hub w Wilnie będzie nadal wspierał rozwój na pozostałych rynkach europejskich. Ten strategiczny ruch umożliwi nam oferowanie większej gamy produktów i usług w ramach jednej z najbezpieczniejszych struktur bankowych, jakie kiedykolwiek powstały w regionie – uważa Antoine Le Nel, odpowiedzialny za marketing i rozwój w Revolucie. Dodatkowo wśród nowych produktów planowanych do wprowadzenia na polskim rynku ma pojawić się m.in. kredyt hipoteczny.

Na koniec warto chyba dodać garść statystyk dla osadzenia popularnego fintechu w polskim ekosystemie. W ubiegłym miesiącu Revolut miał w Polsce ponad 4,5 miliona klientów. Na koniec 2024 roku liczba ta wynosiła około 4,19 miliona, co oznacza wzrost o około 34% rok do roku. Firma planuje przekroczyć próg 5 milionów użytkowników w Polsce i to jeszcze w 2025 roku. Polska jest obecnie czwartym co do wielkości rynkiem Revoluta na świecie po Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, a także trzecim w Unii Europejskiej.