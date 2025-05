Rowery elektryczne w Polsce z dofinansowaniem. Kiedy rusza program i ile wynosi dopłata?

Program “Mój Rower Elektryczny” skierowany jest do osób fizycznych, które będą mogły otrzymać dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego spełniającego określone wymogi techniczne i dotyczące pochodzenia. Konsultacje społeczne dotyczące programu zakończyły się w lutym, a obecnie trwają ostatnie prace nad szczegółowymi zasadami. Zgodnie z projektem, który został skierowany do konsultacji społecznych, maksymalna wysokość dopłaty będzie wynosić do 2500 zł na standardowy rower elektryczny (do 50% kosztów kwalifikowanych) oraz do 4500 zł na elektryczne rowery transportowe (cargo) oraz wózki rowerowe. Warto podkreślić, że program nie przewiduje możliwości uzyskania dopłaty do pojazdów zakupionych w drodze leasingu. Dopłaty będą wypłacane w formie refundacji, co oznacza, że beneficjent najpierw musi dokonać zakupu roweru elektrycznego, a dopiero później otrzyma zwrot części kosztów.

Początkowo planowano, że program zostanie sfinansowany ze środków unijnych pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Europejski Bank Inwestycyjny nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, więc ostatecznie zarządzaniem i wypłatą dopłat zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu został ustalony na 50 milionów złotych, co według szacunków pozwoli na wsparcie zakupu ponad 17,3 tysiąca elektrycznych rowerów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło Polskiej Agencji Prasowej, że po zakończeniu konsultacji społecznych trwa obecnie dopracowywanie ostatecznej wersji zasad programu.

Resort jednocześnie zaznaczył, że na obecnym etapie nie jest możliwe podanie szczegółów dotyczących ewentualnych zmian wprowadzanych do przepisów programu. Według informacji NFOŚiGW, uruchomienie programu planowane jest jeszcze w bieżącym kwartale (drugim kwartale 2025 roku). Oznacza to, że pierwsze dopłaty mogą zostać wypłacone już w czerwcu 2025 roku. Wprowadzenie dopłat może znacząco przyczynić się do zwiększenia zainteresowania rowerami elektrycznymi, które obecnie stanowią niewielki procent wszystkich rowerów użytkowanych w Polsce. Doświadczenia innych krajów europejskich pokazują, że podobne programy wsparcia skutecznie zwiększają popularność transportu rowerowego i mają pozytywny wpływ na jakość powietrza w miastach oraz kondycję fizyczną mieszkańców.