Smartwatche Huawei w obniżonych cenach – idealne na prezent i nie tylko

Oferta specjalna obowiązuje u wybranych Partnerów Biznesowych Huawei oraz na stronie huawei.pl. Warto jednak się pospieszyć, ponieważ w przypadku modelu Huawei Watch Fit 3 obniżone ceny obowiązują tylko do 18 maja 2025 r., a dla pozostałych modeli – do 25 maja 2025 r. lub do wyczerpania zapasów.

Huawei Watch GT 5 i GT 5 Pro – elegancja, nowoczesność i zaawansowane funkcje zdrowotne w niższej cenie

Zegarki z tej serii łączą w sobie stylowy design z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej. Teraz wszystkie warianty tych popularnych zegarków dostępne są z rabatem 200 zł w porównaniu do rekomendowanej ceny detalicznej.

Huawei Watch GT 5 Pro

42 mm Elegant: 2199 zł (RCD 2399 zł)

42 mm Active: 1599 zł (RCD 1799 zł)

46 mm Elite: 1799 zł (RCD 1999 zł)

46 mm Active: 1399 zł (RCD 1599 zł)

Huawei Watch GT 5

41 mm Elegant: 1099 zł (RCD 1299 zł)

41 mm Classic (różne kolory): 999 zł (RCD 1199 zł)

46 mm Blue i Classic: 999 zł (RCD 1199 zł)

41 mm Active i 46 mm Active: 899 zł (RCD 1099 zł)

Co więcej, tylko na huawei.pl modele GT 5 41 mm Elegant, GT 5 46 mm Classic oraz GT 5 Pro 42 mm Active i GT 5 Pro 46 mm Classic dostępne są w specjalnej wersji Color Edition z dodatkowym paskiem w prezencie.

Huawei Watch GT 4 – bestsellerowa seria w jeszcze lepszych cenach

Cała seria Watch GT 4, ciesząca się ogromną popularnością wśród użytkowników, również została objęta promocją. Zarówno damskie (41 mm), jak i męskie (46 mm) warianty tych stylowych zegarków są teraz dostępne w obniżonych cenach:

46 mm Classic i Active: 699 zł (RCD 799 zł)

41 mm Classic: 749 zł (RCD 899 zł)

41 mm Green i Elegant oraz 46 mm Green: 849 zł (RCD odpowiednio 1099 zł, 999 zł i 1199 zł)

46 mm Elite: 1149 zł (RCD 1499 zł)

41 mm Elite: 1349 zł (RCD 1699 zł)

Huawei Watch Fit 3 – lekkość, bateria i styl w atrakcyjnej ofercie

Watch Fit 3 to prawdziwy hit wśród lekkich i wygodnych smartwatchy. Imponująca bateria, zapewniająca do 10 dni pracy na jednym ładowaniu, sprawia, że ten zegarek staje się idealnym towarzyszem na co dzień. Teraz, wszystkie wersje kolorystyczne są dostępne w promocyjnych cenach:

Złota ze stalową bransoletą: 649 zł (RCD 749 zł)

Biała ze skórzanym paskiem: 599 zł (RCD 699 zł)

Szara z nylonowym paskiem: 499 zł (RCD 599 zł)

Czarna, Księżycowa biel, Różowa: 499 zł (RCD 599 zł)

W oficjalnym sklepie huawei.pl przygotowano specjalne wersje Zieloną oraz Sport Edition z dodatkowymi paskami, dostępne w obniżonej cenie 499 zł (RCD 599 zł).

Promocja trwa do 18 maja 2025 r. dla Huawei Watch Fit 3 3 oraz do 25 maja 2025 r. dla pozostałych modeli lub do wyczerpania zapasów. Smartwatche w obniżonych cenach można znaleźć u wybranych partnerów biznesowych Huawei, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz w strefie marki na Allegro i w firmowym sklepie huawei.pl. Klienci huawei.pl mogą dodatkowo skorzystać z rabatu 50 zł za zapis do newslettera oraz możliwości zakupu urządzeń w ratach 0%.