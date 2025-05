Huawei szykuje wielką premierę smartwatchy i konkurs z nagrodami!

Smartwatch za złotówkę? Brzmi dobrze — i może się spełnić

Od teraz do 15 maja 2025 roku Huawei zaprasza do udziału w konkursie dostępnym na stronie consumer.huawei.com/pl/offer/smartwatche/. Zasady są proste: wystarczy zapisać się do newslettera i w maksymalnie pięciu zdaniach odpowiedzieć na pytanie: „Jakie przełomowe technologie lub funkcje chciał(a)byś zobaczyć w nowych smartwatchach?”. Trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone kuponami umożliwiającymi zakup smartwatchy za symboliczną złotówkę. Do wygrania są:

HUAWEI WATCH 5 — flagowy model dla wymagających użytkowników,

HUAWEI WATCH FIT — nowa generacja, z zielonym paskiem nylonowym,

HUAWEI WATCH FIT — nowa generacja, z białym paskiem z tworzywa.

Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu, czyli do 25 maja 2025 roku. Wygrane kupony będzie można zrealizować w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 29 czerwca 2025 roku. Warto jednak pamiętać, że kupony konkursowe nie łączą się z innymi promocjami.

Rabat 100 zł dla wszystkich uczestników

Huawei pomyślał także o tych, którzy nie zdobędą głównej nagrody. Każdy uczestnik konkursu, który zapisze się do newslettera, otrzyma kupon rabatowy o wartości 100 zł na zakup smartwatcha HUAWEI WATCH 5. Kupon zostanie wysłany w dniu premiery, czyli 15 maja 2025 roku, i będzie można go wykorzystać w sklepie online Huawei. To dobra okazja, by zaopatrzyć się w nowy zegarek w niższej cenie, choć warto pamiętać, że rabat ten także nie łączy się z innymi kuponami.

Jak wziąć udział w konkursie?

Proces jest prosty i zajmuje tylko chwilę. Kroki są następujące:

Odwiedź stronę consumer.huawei.com/pl/offer/smartwatche/.

Zapisz się do newslettera Huawei.

Odpowiedz na pytanie konkursowe, dzieląc się swoimi pomysłami na funkcje smartwatcha.

Czekaj na wyniki i odbierz kupon rabatowy.

Konkurs trwa do 15 maja 2025 roku, do godziny 15:30. Szczegółowe zasady można znaleźć w regulaminie na stronie consumer.huawei.com/pl/offer/regulamin/smartwatche-konkurs-2025/.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na premierę?

Huawei od lat rywalizuje z największymi graczami na rynku wearables, oferując urządzenia, które łączą funkcjonalność z przystępną ceną. Nowe smartwatche mogą być ciekawą propozycją zarówno dla fanów fitnessu, jak i osób szukających stylowego gadżetu do codziennego użytku. Konkurs i rabaty to dodatkowy argument, by zainteresować się premierą, choć ostatecznie to jakość nowych modeli zdecyduje o ich sukcesie.

Premiera smartwatchy Huawei to nie tylko nowe urządzenia, ale też szansa na ich zakup w promocyjnej cenie lub zdobycie za symboliczną złotówkę. Konkurs zachęca do kreatywności, a rabat 100 zł sprawia, że oferta jest atrakcyjna dla szerszego grona. Jeśli szukacie nowego smartwatcha, warto śledzić, co Huawei pokaże 15 maja.

Źródło: Huawei