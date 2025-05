Sony rezygnuje z produkcji smartfonów Xperia we własnych zakładach. Co dalej?

Sony zaktualizowało informacje na swojej oficjalnej stronie internetowej, usuwając smartfony z listy głównych produktów wytwarzanych w swoich zagranicznych zakładach produkcyjnych. Ta pozornie niewielka zmiana ma ogromne znaczenie dla przyszłości marki Xperia. Z oficjalnych dokumentów zniknęło wszelkie odniesienie do produkcji smartfonów w kluczowych zakładach Sony: fabrykach w Tajlandii (Chonburi i Bangkadi) i zakładzie w chińskim Wuxi. To oznacza, że obecnie żaden z zakładów Sony nie jest już oficjalnie zaangażowany w produkcję smartfonów.

Oczywiście taka zmiana nie nastąpiła z dnia na dzień. Już na początku 2025 roku Sony przeniosło produkcję modelu Xperia 1 VII ze swoich fabryk w Tajlandii do zakładu w Chinach. Teraz okazuje się, że był to tylko pierwszy krok w kierunku całkowitego przekazania produkcji zewnętrznym partnerom. Decyzja o outsourcingu produkcji jest szczególnie zaskakująca, ponieważ dotyczy najważniejszego modelu w portfolio Sony – flagowego modelu Xperia 1 VII. Jest pierwszym smartfonem Sony z najwyższej półki, który został zmontowany przez zewnętrznego producenta. Do tej pory japońska firma dbała o to, aby jej najdroższe i najbardziej zaawansowane modele były produkowane we własnych zakładach, gdzie mogła sprawować bezpośrednią kontrolę nad jakością.

Warto zauważyć, że Sony od pewnego czasu korzysta z usług zewnętrznych producentów w przypadku smartfonów średniej klasy, jednak przeniesienie tej praktyki na flagowe modele stanowi precedens w historii marki. Ta zmiana oznacza fundamentalną rewizję filozofii Sony, które przez lata stawiało na własną kontrolę nad każdym etapem produkcji swoich najważniejszych produktów. Bez zaskoczenia decyzja Sony wywołała mieszane reakcje wśród użytkowników marki Xperia. Główne obawy dotyczą jakości wykonania, unikalności produktu i oczywiście kontroli nad procesem.

Warto podkreślić, że sama lokalizacja produkcji w Chinach nie jest automatycznie synonimem niższej jakości. Wielu światowych liderów technologicznych, w tym Apple, od lat z powodzeniem korzysta z usług chińskich partnerów OEM, którzy dysponują najnowocześniejszymi technologiami produkcyjnymi. Pierwsze recenzje Xperia 1 VII sugerują przy tym, że jakość wykonania nie ucierpiała pomimo zmiany producenta. Testerzy nie zauważyli różnic w standardzie wykończenia w porównaniu do poprzednich modeli produkowanych we własnych zakładach Sony. Kluczowe będzie jednak to, jak Sony będzie zarządzać relacjami z nowymi partnerami produkcyjnymi i czy uda się zachować wysokie standardy jakościowe, które przez lata były znakiem rozpoznawczym marki.

Aktualne zmiany sugerują, że model outsourcingu produkcji będzie kontynuowany w przyszłych modelach Xperia. Decyzja Sony wywołała również pewne kontrowersje w społeczności fanów technologii. Niektórzy obserwatorzy rynku porównują tę strategię do podejścia firmy ASUS, wskazując na potencjalne ryzyko utrzymania wysokich cen przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Pojawiają się też głosy krytyczne dotyczące relacji ceny do oferowanych funkcji, szczególnie w kontekście technologii aparatu, która według niektórych opinii nie nadąża za konkurencją w swojej kategorii cenowej.