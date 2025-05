Wyprzedaż na Steam, duże przeceny na hity Electronic Arts

Gry Electronic Arts do 85% taniej

Pod takim hasłem przebiega wyprzedaż wydawcy, a wśród wielu promocji nie brak hitów:

Pełna lista wyprzedażowa Electronic Arts dostępna jest tutaj.

Inne promocje Steam

Chociaż wyprzedaż Electronic Arts jest w tej chwili chyba największą z dostępnych na Steam, to nie jest jedyną. W bardzo atrakcyjnych cenach WB Games oferuje pod hasłem „Spring in the Shire” gry Śródziemnie: Cień wojny, Śródziemie: Cień Mordoru, a także serię Lego w Śródziemiu.

W przecenie -50% dostępne są także gry Namco Bandai z serii Dark Souls wraz z dodatkami. A ponieważ wczoraj był 4 maja, nieformalne święto miłośników Star Wars, to także i gry z tej franczyzy są dostępne w przecenie (częściowo nakłada się to oczywuiście z promocją Electronic Arts, jednak starsze gry miały innego wydawcę)

Panie i panowie, kupka wstydu sama nie urośnie – jest co wybrać 🙂