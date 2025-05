Aktualizacja SteamOS przynosi m.in. pełne wsparcie dla Legion GO S. A co jeszcze?

To wydanie SteamOS przynosi pełne wsparcie Legion GO S i ograniczone wsparcie dla innych urządzeń przenośnych z procesorami AMD. A choć ograniczone, jest dobrym zwiastunem tego, że Valve pracuje nad możliwością instalowania systemu na różnych urządzeniach.

SteamOS- co warto wiedzieć o nowym wydaniu stabilnym?

Najpierw technikalia – to pierwsza wersja SteamOS 3.7 w kanale Stable. Została wydana z dodatkowymi zmianami klienta: zaktualizowano ją do nowszej bazy Arch Linux, a jądro Linux do wersji 6.11. Zaktualizowano bazę sterowników graficznych Mesa, a tryb pulpitu jest teraz dostarczany z Plasma 6.2.5. Wśród ciekawych nowości warto wymienić dodanie kontroli limitu ładowania baterii w Ustawieniach oraz ograniczenie limitu ładowania do 80%, co może być korzystne dla długoterminowej kondycji baterii.

Jak wspomniałem, dodano oficjalne wsparcie dla Lenovo Legion Go S, a także ulepszono wsparcie dla urządzeń przenośnych z procesorem AMD (takich jak ROG Ally i oryginalny Legion Go). Pojawia się również obsługa kontrolera Proteus Byowave. Naprawiono również problem uniemożliwiający instalację niektórych aplikacji na Legion Go S.

Jeśli zostanie dodane szersze wsparcie dla urządzeń przenośnych opartych na procesorach AMD, możemy zacząć widzieć nowe urządzenia dostarczane z systemem SteamOS. Valve potwierdziło również trwającą współpracę z innymi firmami zainteresowanymi korzystaniem z tego systemu operacyjnego, chociaż żadna z nich nie została wymieniona z nazwy.

Obok stabilnej wersji Valve uruchamia program SteamOS Compatible. Początkowo będzie tam ponad 18 000 gier już działających na Steam Deck. Jednak kompatybilność nie gwarantuje identycznej wydajności ani wrażeń, zależy to od sprzętu, na którym działa SteamOS. Tak czy owak – Valve aktywnie współpracuje z firmami zainteresowanymi integracją SteamOS i prawdopodobnie usłyszymy więcej o tym w nadchodzących miesiącach.