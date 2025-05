Valve wypycha SteamOS poza Steam Deck. Ważny krok w stronę konkurencji dla Windows

W ostatnich dniach Valve wprowadziło istotne zmiany na swojej platformie Steam, przygotowując grunt pod przyszłość, w której SteamOS będzie funkcjonować na wielu różnych urządzeniach. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie oznaczenia “SteamOS Compatible”, które będzie stopniowo wdrażane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Etykieta będzie informować graczy, czy dana gra wraz z całym swoim oprogramowaniem pośredniczącym jest w pełni wspierana w środowisku SteamOS. Oznaczenie to obejmuje funkcjonalność samej gry, kompatybilność z launcherami oraz wsparcie dla systemów anty-cheat. Tytuły, które nie spełnią tych wymogów, zostaną oznaczone jako “SteamOS Unsupported”. Warto jednak podkreślić, że brak kompatybilności nie oznacza automatycznie, że gra nie uruchomi się na SteamOS – mogą wystąpić jednak problemy uniemożliwiające jej prawidłowe działanie.

Przy okazji, warto tu doprecyzować, że choć Valve pracuje nad wsparciem dla Asus ROG Ally, obecnie SteamOS nie jest jeszcze oficjalnie dostępny dla tego urządzenia – trwają prace nad kompatybilnością, ale nie ma jeszcze finalnej wersji systemu dla Ally. Za to Legion Go S od Lenovo jest pierwszym oficjalnie wspieranym urządzeniem trzeciej firmy.

Według informacji przekazanych przez Valve, ponad 18 tys. tytułów dostępnych na platformie Steam otrzyma oznaczenie kompatybilności z SteamOS już na starcie. Co istotne, deweloperzy gier, które są już kompatybilne ze Steam Deckiem, nie będą musieli podejmować dodatkowych działań, aby uzyskać to oznaczenie dla swoich produkcji. U podstaw funkcjonowania SteamOS leży technologia Proton – zestaw narzędzi do translacji aplikacji, które umożliwiają uruchamianie niezmodyfikowanych aplikacji przeznaczonych dla Windows na systemie SteamOS. Ta technologia znacząco poprawiła kompatybilność SteamOS z grami, w porównaniu do wcześniejszych wersji, które wymagały natywnego wsparcia dla Linuksa. Mimo imponującego postępu, Proton nadal nie jest w stanie obsłużyć każdej gry dostępnej na Windows.

Rozszerzenie SteamOS na inne urządzenia niż Steam Deck to wyraźny sygnał, że Valve poważnie myśli o stworzeniu otwartego ekosystemu gamingowego, który mógłby konkurować z dominującym na rynku PC systemem Windows. Jest to ambitny projekt, który może znacząco wpłynąć na przyszłość gier komputerowych, oferując graczom i producentom sprzętu bardziej otwarty i elastyczny system operacyjny specjalnie zoptymalizowany pod kątem gier. Dla użytkowników oznacza to szerszy wybór urządzeń do gier z preinstalowanym SteamOS, potencjalnie niższe ceny związane z brakiem kosztów licencji Windows, a także bardziej ujednolicone doświadczenie gamingowe na różnych platformach sprzętowych.