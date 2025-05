Megapromocja słuchawek Steelseries Arctis Nova 7 Dragon Edition

Steelseries Arctis Nova 7 Dragon Edition

Steelseries Arctis Nova 7 Dragon Edition to słuchawki dynamiczne o zamkniętej konstrukcji. Neodymowe przetworniki o średnicy 40 mm zapewniają pasmo przenoszenia 20-22000 Hz, a kierunkowy, wsuwany mikrofon współpracujący z systemem SI w zakresie 100-6500 Hz, zapewniając wysokiej jakości reprodukcję mowy w grach i redukcję szumów tła o -25 dB.

Słuchawki cechują się wysoką uniwersalnością. Mogą pracować analogowo za pomocą kabla jack 3,5 mm, jednak główną metodą połączenia jest transmisja radiowa z użyciem specjalnego odbiornika Quantum 2.0 Wireless. Ten sposób uwalnia gracza – zasięg wynosi do 10 m – a zarazem nie wprowadza dodatkowych opóźnień. Trzecią metodą jest podłączenie przez Bluetooth, które może być aktywne jednocześnie z radiem, a które pozwala wygodnie podłączyć telefon. Arctis Nova 7 Dragon Edition mogą zatem współpracować z dowolnym źródłem analogowym i PC, a w przypadku konsol producent deklaruje zgodność z Nintendo Switch, PS4 i PS5.

Arctis Nova 7 Dragon Edition ma czerwoną (chociaż mi się bardziej z burgundem kojarzy) obudowę, wymienny pasek na głowę z czterema punktami regulacji oraz charakterystyczne smocze nakładki na bokach nauszników. Są one mocowane magnetycznie i rzecz jasna nie ma problemu z wymianą ich na tradycyjne, z logiem Steelseries (są w zestawie).

Słuchawki znakomicie współpracują z systemami dźwięku przestrzennego Tempest 3D Audio na PS5 i dźwiękiem przestrzennym Microsoft (czyli może to być zarówno wbudowany w każdy system Windows Sonic, jak i bardziej zaawansowany Dolby ATMOS for Headphones lub DTS Headphone:X). Aplikacja Sonar pozwala na dostosowanie dźwięku do potrzeb konkretnych gier za pomocą 10-pasmowego korektora.

Słuchawki dostępne są w promocji w sieci Media Expert w cenie 399 zł, taniej o 79,99 zł niż zwykle. Okazyjna cena obowiązuje do końca dnia lub do wyczerpania zapasów – w chwili, gdy to piszę, dostępnych jest jeszcze 251 sztuk,