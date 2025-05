Home Nauka To atomowy przełom. Największy stellarator na świecie wyprodukował właśnie hel-3

To atomowy przełom. Największy stellarator na świecie wyprodukował właśnie hel-3

Żyjemy aktualnie w świecie zmagającym się z intensywnymi zmianami klimatu. Aby można było je powstrzymać, ludzkość musi jak najszybciej ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a to z kolei można osiągnąć, jedynie odchodząc od wykorzystywania paliw kopalnych i przechodząc na zeroemisyjne odnawialne źródła energii. Jak na razie przemysł realizuje tę politykę, intensywnie przechodząc na energię wiatrową i słoneczną. Prawdziwym jednak przełomem będzie opanowanie kontrolowanej fuzji jądrowej do produkcji energii elektrycznej. Wraz z powstaniem pierwszych elektrowni fuzyjnych ludzkość zyska nie tylko czyste, ale przede wszystkim praktycznie nieskończone źródło energii. Choć do tego celu jeszcze daleko, naukowcy właśnie wykonali kolejny duży krok w tym kierunku.