Nowa era podwodnej potęgi. Zrewolucjonizowali drony, teraz budują własny okręt podwodny

Turcja pragnie swoich własnych okrętów podwodnych. Projekt MILDEN ma je zapewnić

MILDEN (Milli Denizaltı) ma wejść do służby w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku i pozostawać operacyjny przez 40–50 lat. Będzie tym samym historycznym momentem w dążeniu Turcji do uniezależnienia się od zagranicznych technologii wojskowych i zbudowania sobie lokalnej potęgi, bo cały projekt jest realizowany przez Biuro Projektowe MILDEN w stoczni w Gölcük i skupia 28 specjalistów, a w tym 23 inżynierów. Nie będzie to największy okręt w historii świata, bo ma mierzyć ponad 80 metrów długości i wypierać około 2700 ton po wynurzeniu, ale jak na pierwszy okręt podwodny kraju, będzie i tak zaskakująco zaawansowany. Zwłaszcza że wykorzysta system napędowy AIP, łączący generatory diesla z litowo-jonowymi akumulatorami i tak zwanym PEM (Proton Exchange Membrane). Dzięki tym dodatkom MILDEN zaoferuje dłuższy czas zanurzenia, większą głębokość operacyjną oraz zwiększoną siłę ognia w porównaniu z obecnymi tureckimi okrętami podwodnymi.

Wiemy, że MILDEN otrzyma osiem wyrzutni torped 533 mm dla torped AKYA oraz możliwość odpalenia pocisków ATMACA i GEZGİN. Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się także o integracji w nim krajowego systemu MİDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi), czyli pionowego systemu startowego opracowanego przez ROKETSAN. Ten jest dosyć niepozornym dodatkiem na pokładach okrętów wojskowych, a w praktyce buduje ich potęgę, bo pozwala na wystrzeliwanie różnorodnych pocisków (ziemia-ziemia, przeciwlotnicze, przeciwokrętowe) i to z zanurzonej pozycji. Równie ważną cechą będzie też modularny charakter MİDLAS, który to ma znacząco zwiększyć elastyczność bojową jednostki.

Wiemy też, że MILDEN otrzyma jednocześnie nową generację sonarów krajowej produkcji, a w tym boczne niskoczęstotliwościowe sensory flankowe, dziobowe oraz holowane zestawy sonarowe. Potwierdza to już nie częściowe, a pełne uniezależnienie się Turcji od zagranicznych systemów akustycznych w okrętach nowej generacji.

Centrum dowodzenia CIC od HAVELSAN

Już wcześniej, podczas IDEF 2021, HAVELSAN ujawnił koncepcję centrum dowodzenia (CIC) dla MILDEN, z futurystycznym podejściem zorientowanym na operatora. Projekt zakłada zastosowanie zakrzywionych ekranów, konsol dotykowych, interfejsów głosowych i gestów oraz wsparcia dla SI, uczenia maszynowego, VR i systemów autonomicznych. Układ tego typu koncentruje się na dowódcy, bo cały personel będzie rozmieszczony dookoła niego w ergonomicznym układzie. Celem jest zmniejszenie ryzyka błędów operacyjnych i zwiększenie efektywności zespołu dowodzenia, a efektem istny mostek kapitański rodem ze statku kosmicznego.

Perspektywa nuklearna, czyli projekt NUKDEN

Władze tureckie potwierdziły, że po zakończeniu programu MILDEN planowane jest rozpoczęcie prac nad projektem NUKDEN, który to da życie pierwszemu tureckiemu okrętowi podwodnemu z napędem jądrowym. Będzie to kolejny, jeszcze większy krok strategiczny, który w przyszłości może wprowadzić Turcję do elitarnego grona państw posiadających zdolność budowy atomowych jednostek podwodnych.

MILDEN potwierdza potęgę

MILDEN stanowiąc połączenie nowoczesnych technologii, krajowej produkcji uzbrojenia, pionowych systemów startowych oraz nowej generacji sensorów i centrum dowodzenia, staje się realnym symbolem tureckiej niezależności strategicznej. Najnowsze dane z 2025 roku po raz pierwszy pokazują skalę zaawansowania technologicznego tego projektu i wskazują na ambicję stworzenia w przyszłości jednostki nuklearnej. Dziś Turcja wyraźnie sygnalizuje, że jej ambicje morskie sięgają znacznie dalej niż tylko regionalna dominacja, a okręt podwodny MILDEN to tylko zapowiedź epoki podwodnej projekcji siły.