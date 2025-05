Home Promocje Wyprzedaże i promocje gier w sklepie Xbox – gry Activision i seria Dark Souls w dobrych cenach

Miłośnicy grania na PC są rozpieszczani promocjami w różnych platformach sprzedażowych. Jak nie Steam, to GOG, jak nie GOG to na pewno coś ciekawego będzie w sklepie Epic. Użytkownicy konsol Xbox mają tu znacznie mniejszy komfort, do dyspozycji mają bowiem jedynie firmowy sklep, czyli Xbox Store i wydania na fizycznych nośnikach. Także i tu zdarzają się ciekawe oferty i właśnie o paru z nich chciałem dziś napisać.