Home Nauka Tak wygląda powierzchnia Słońca w 8K. Nowa kamera odmłodziła sędziwy teleskop słoneczny

Tak wygląda powierzchnia Słońca w 8K. Nowa kamera odmłodziła sędziwy teleskop słoneczny

Słońce to jedyna gwiazda, którą mamy dosłownie przed nosem i którą możemy badać w sposób szczegółowy. Żadna inna gwiazda nie oferuje tego co Słońce. Wystarczy tutaj przypomnieć, że odległość do Słońca to zaledwie osiem minut świetlnych. Następna pod względem odległości gwiazda znajduje się ponad cztery lata świetlne od nas. Mimo tego naukowcy wciąż mają problemy z naprawdę szczegółowym przyglądaniem się naszej gwieździe dziennej. A przynajmniej mieli do teraz.