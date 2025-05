Home Nauka To jest XXI wiek! Naukowcy właśnie wykonali zdjęcie swobodnie poruszających się atomów

Zespół fizyków ze Stanów Zjednoczonych dokonał czegoś fenomenalnego, czego nikt wcześniej nie był w stanie dokonać. Żyjemy w czasach, w których astronomowie wykonują zdjęcia galaktyk, gwiazd i planet odległych od nas o dziesiątki, setki, tysiące i miliony lat świetlnych. Jednocześnie — o czym mało kto wie — wciąż mamy problem z przyjrzeniem się otaczającej nas rzeczywistości w mikroskopijnej, atomowej wręcz skali. Niby wiemy, że wszystko, co nas otacza (poza ciemną materią), składa się z atomów, ba, nawet my sami się z nich składamy, a mimo to wciąż mamy problem z ich obrazowaniem. I to właśnie w tej dziedzinie właśnie osiągnięto postęp.