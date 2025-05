W złożach litu dzieje się coś zaskakującego. Tamtejsza chemia wygląda jak z innego świata

Piszą o nich na łamach Science Advances, a wyciągnięte w toku analiz wnioski powinny mieć wpływ na to, jak wygląda wydobycie litu oraz zarządzanie ściekami. Co istotne, około 40% światowej produkcji litu opiera się na zasobach pozyskiwanych z solnisk zlokalizowanych w Andach i na Wyżynie Tybetańskiej. Jest on tam rozpuszczony w solance, czyli wodzie cechującej się bardzo wysokim stężeniem soli.

Jak sugerują naukowcy stojący za ostatnimi ekspertyzami, pH solanek w tych regionach jest niemal w całości zależne od boru. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku wody morskiej oraz innych jej form cechujących się zasoleniem. Kiedy dokładniej przyjrzeli się jej chemii, stało się jasne, że mają do czynienia z czymś, co wygląda, jakby nie pochodziło z Ziemi, lecz innej planety.

Przedstawiciele Uniwersytetu Duke’a skoncentrowali się na próbkach pobranych z Salar de Uyuni, czyli obszarze znajdującym się na boliwijskim płaskowyżu. Tamtejsze podpowierzchniowe zasoby litu są tak ogromne, że uznaje się je za największe na świecie. Biorąc pod uwagę pH i skład chemiczny chcieli dowiedzieć się jak najwięcej na temat tych zasobów.

Lit jest wydobywany między innymi ze względu na jego stosowanie w produkcji akumulatorów, która cały czas rośnie

Należy zauważyć, że pozyskiwanie litu z takich solnisk zwykle opiera się na wtłaczaniu solanki pod powierzchnię. Taka ciecz odparowuje, natomiast skoncentrowane pokłady litu, boru oraz niepożądanych soli zbierają się w jednym miejscu. Potrzeba dodatkowych procesów, aby wyodrębnić z takiej mieszaniny najcenniejszy składnik, czyli lit.

Członkowie zespołu badawczego ze Stanów Zjednoczonych jasno pokazali, że poziomy pH w próbkach z naturalnej solanki były w pobliżu normy. Kiedy jednak wzięli pod lupę próbki pochodzące z odparowywania, zorientowali się, że cechują się one wysoką kwasowością. Na podstawie modelowania komputerowego doszli natomiast do wniosku, że było to konsekwencją wysokich stężeń boru.

Mówiąc krótko, chemia sprawia, że alkaliczność węglanowa zmniejsza się w przypadku próbek z Salar de Uyuni. Później autorzy postanowili sprawdzić, jakie wyniki dadzą badania poświęcone innym solankom, na terenie Wyżyny Tybetańskiej, Chile, Argentyny i Boliwii. Tym sposobem jasno wykazali, że bor wywierał największy wpływ na zasadowość i pH tych próbek.