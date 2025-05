Home Nauka Niezwykłe zorze polarne w Układzie Słonecznym. Tego efektownego pokazu nie zobaczysz gołym okiem

Niezwykłe zorze polarne w Układzie Słonecznym. Tego efektownego pokazu nie zobaczysz gołym okiem

Zorza polarna to zjawisko, które występuje w zaskakująco wielu miejscach i z pewnością nie ogranicza się tylko do naszej planety. Obserwacje poświęcone Jowiszowi ujawniły, że mają tam miejsce przepiękne zjawiska, choć do ich uwiecznienia potrzeba nieco specjalistycznych instrumentów.