Zrób to sam z Philips Fixables. Producent AGD zaskakuje nowym pomysłem

Program został udostępniony w Republice Czeskiej

W ramach inicjatywy „Philips Fixables” ten gigant technologiczny promuje ideę samodzielnych napraw, oferując oficjalne modele 3D części zamiennych do swoich produktów. Pliki te są dostępne bezpłatnie na platformie Printables.com, gdzie firma zamierza archiwizować coraz więcej komponentów do domowego druku 3D. Pierwszą udostępnioną częścią jest 3-milimetrowy grzebień do golarki, a Philips zapowiada dalsze rozszerzanie biblioteki, co stanowi krok w stronę wspierania naprawialności sprzętu. Wszystko możecie obejrzeć w materiale na kanale YouTube.

Ale żeby nie było za łatwo, a tzw. “Janusze Biznesu” nie przesadzili, Philips informuje, że kluczowe dla powodzenia samodzielnej naprawy z wykorzystaniem drukowanych w 3D części zamiennych jest ścisłe przestrzeganie zalecanych ustawień drukowania. Jeśli wszystko zostanie zrobione zgodnie ze sztuką opisaną przy elemencie, mamy gwarancję od firmy na wytrzymałość komponentu. Dotyczy to tych, którzy zmniejszają gęstość wypełnienia, aby przyspieszyć druk. Takie działanie może skutkować niewystarczającą trwałością części i nieudaną naprawą. Poza tym na stronie Philips Fixables jest link, za pomocą którego każdy może przesłać prośbę o dodanie określonego komponentu. Później Philips powiadomi klientów za pomocą linku do pobrania, jeśli sugerowany przez nich komponent będzie mógł zostać udostępniony.

Nie jest to jedyna firma, która próbuje w tani i prosty sposób pomóc konsumentom. Poza nią jest również Logitech, który niedawno otworzył sklep naprawczy we współpracy z iFixit. Liczę na to, że więcej firm pójdzie w ich ślady, co z pewnością poprawi jakość życia i zawartość naszych portfeli.