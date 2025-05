Huawei prezentuje AI Data Lake. Przyspieszy wykorzystanie AI w gospodarce

Aby być gotowym na AI, należy przygotować się na dane. Ciągłe pogłębianie cyfryzacji przemysłu to proces przekształcania danych w informacje i wiedzę – stwierdził Zhou podczas swojego wystąpienia zatytułowanego “Transformacja i optymalizacja, dzięki infrastrukturze danych dostosowanych do sztucznej inteligencji”. AI Data Lake integruje zaawansowane rozwiązania do przechowywania i zarządzania danymi z kompleksowym łańcuchem narzędzi AI. W skład ekosystemu wchodzą trzy kluczowe opisane niżej elementy.

Pierwszym filarem rozwiązania jest innowacyjne podejście do przechowywania danych. Seria OceanStor A, wysokowydajna pamięć masowa AI, umożliwia znaczne zwiększenie efektywności trenowania klastrów, co już zostało potwierdzone we współpracy z firmą iFLYTEK. Z kolei OceanStor Pacific All-Flash Scale-Out Storage wyróżnia się wyjątkowo wysoką gęstością pojemności – aż 4 PB/2U przy niskim zużyciu energii na poziomie 0,25 W/TB – idealne rozwiązanie dla sektorów takich jak edukacja, badania naukowe czy medycyna. System OceanProtect Backup Storage zapewnia dziesięciokrotnie wyższą wydajność tworzenia kopii zapasowych niż konkurencyjne rozwiązania oraz 99,99% skuteczność w wykrywaniu ataków ransomware.

Drugi filar stanowi zaawansowane zarządzanie danymi. Platforma DME z integracją Omni-Dataverse eliminuje silosy danych w geograficznie rozproszonych centrach, umożliwiając pobieranie danych z ponad 100 miliardów plików w ciągu zaledwie kilku sekund. Trzecim elementem jest inteligentne zarządzanie zasobami. Bazująca na technologiach wirtualizacji i konteneryzacji platforma DCS umożliwia efektywne łączenie zasobów obliczeniowych xPU i inteligentne planowanie obciążeń. Moduł DataMaster, zintegrowany z DME, oferuje kompleksowe zarządzanie eksploatacją (O&M) wspierane przez narzędzie AI Copilot, które dostarcza funkcje takie jak inteligentne pytania i odpowiedzi czy asystent O&M.

Rozwiązanie AI Data Lake ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy z różnych sektorów podchodzą do implementacji sztucznej inteligencji, umożliwiając im efektywniejsze wykorzystanie posiadanych danych – fundamentu każdego systemu AI. Zdaniem ekspertów, holistyczne podejście Huawei do zarządzania danymi może znacząco przyspieszyć transformację cyfrową przedsiębiorstw, szczególnie w obliczu rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji.