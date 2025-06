Wielkie łatanie procesorów Ryzen. Pojawiają się aktualizacje zabezpieczeń

Wersja 7.06.02.123 jest już dostępna do pobrania i ma na celu poprawki błędów – niestety, nie opisano, jakich konkretnie – oraz wprowadza ważny dodatek do sterownika AMD PPM Provisioning File, który poprawia bezpieczeństwo komponentu. AMD Ryzen Chipset Driver można pobrać z oficjalnej strony pomocy technicznej. Pełne informacje o wydaniu i dodatkowe informacje są dostępne na tej samej stronie.

Procesory Ryzen lepiej chronione

Aktualizacja zabezpieczeń, o której mowa, to obsługa CETCOMPAT dla sterownika AMD PPM Provisioning File. Technologia CET, czyli Control-flow Enforcement Technology (CET), została wprowadzona dla wersji Windows 10 20H1 i 20H2 na początku 2021 roku. Jest to opracowany przez firmę Intel system ochrony, który zapobiega zmianie adresów pamięci przez złośliwe oprogramowanie (Shadow Stack) lub przekierowywaniu programów do złośliwego kodu, zapewniając, że korzystają one wyłącznie z zatwierdzonych, bezpiecznych lokalizacji (Indirect Branch Tracking).

W październiku 2024 roku firma AMD wprowadziła obsługę standardu CETCOMPACT do części pakietu sterowników chipsetu Ryzen (sterownik, który należy pobrać i zainstalować, to właściwie zestaw różnych sterowników służących różnym celom, a które firma AMD umożliwia wybranie na pierwszym ekranie). Teraz, w wersji sterownika 7.06.02.123, kompatybilność ze standardem CET została dodana do sterownika AMD PPM Provisioning File, który odpowiada za parkowanie rdzeni i zarządzanie energią.

Oto lista zaktualizowanych sterowników w dzisiejszej wersji:

fot.: Neowin

Najnowszy sterownik chipsetu Ryzen firmy AMD obsługuje 64-bitowe systemy Windows 10 i 11 z następującymi płytami głównymi:

fot.: Neowin

Aktualizację AMD Ryzen Chipset Driver 7.0.6.02.123 możesz pobrać ze wspomnianej, oficjalnej strony pomocy technicznej. I dla spokoju ducha najlepiej zrobić to jak najszybciej.