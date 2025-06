Odkryto nowy, sześciordzeniowy AMD Ryzen. Czy warto na niego czekać?

Przeciek dotyczący procesora AMD Ryzen 5 9600X3D sugeruje, że będzie to model średniej klasy z pamięcią podręczną 3D V-Cache. prawdopodobnie jego wprowadzeniem AMD chce wzmocnić swoją pozycję w konkurencyjnym segmencie średniej półki, gdzie mierzy się z silną konkurencją ze strony procesorów Intel Core i5-14600K i Core Ultra 5 245K.

Co zaoferuje nowy Ryzen?

Wedle zebranych danych, Ryzen 5 9600X3D będzie miał 6 rdzeni i 12 wątków zbudowanych na mikroarchitekturze Zen 5 Granite Ridge. Wyróżniającą go cechą jest włączenie pamięci podręcznej 3D V-Cache drugiej generacji do głównego procesora, co oznacza dodatkowe 64 MB pamięci podręcznej na szczycie standardowej pamięci podręcznej 32 MB, co daje łącznie 96 MB pamięci podręcznej L3.

Przewiduje się, że prędkości zegara nowego procesora będą ściśle odpowiadać prędkościom standardowego Ryzen 5 9600X , a częstotliwości boost prawdopodobnie osiągną nawet do 5,4 GHz. Oczekuje się, że układ utrzyma TDP na poziomie 65 watów, co ma zapewniać równowagę między wydajnością a energooszczędnością. To duża zaleta dla użytkowników poszukujących wydajnej, a jednocześnie niedrogiej modernizacji. Procesor ma obsługiwać pamięć DDR5-5600,a ponieważ wymaga oczywiście gniazda AM5, jest w pełni kompatybilny z najnowszymi płytami głównymi i platformami.

fot.: WCCFTech

Konfiguracja sześciordzeniowa nie jest z pewnością najmocniejsza, dlatego Ryzen 5 9600 będzie zapewne tańszą alternatywą dla droższych modeli X3D, takich jak Ryzen 7 9800X3D, które oferują więcej rdzeni, ale są znacznie droższe. Ale jeśli chodzi o gry, obserwujemy trend, w którym wymagania podstawowe to procesory mając 8 rdzeni. Dlatego powstaje pytanie – czy propozycja z sześcioma to dobry wybór dla gracza? Jak dla mnie – raczej nie.

Aczkolwiek jeśli gry nie są priorytetem, model taki może mieć zalety – technologia V-Cache zapewnia dobra ilość pamięci podręcznej. Kolejna zaleta to również fakt, że z dużym prawdopodobieństwem można założyć bardziej przystępną cenę tego układu w porównaniu do zaawansowanych modeli.