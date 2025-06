Nowy procesor AMD Ryzen przetestowany w FurMark. Będzie hit?

Testowany procesor nie ma jeszcze nazwy – ale eksperci podejrzewają, że jest to prawdopodobnie Gorgon Point Ryzen 9000G SKU o wydajności porównywalnej z Radeonem 780M. Specyfikacja podana przy wyniku benchmarku sugeruje, że mamy tu do czynienia z próbką inżynieryjną.

Co potrafi Ryzen 9000G APU?

Procesor Ryzen nosi identyfikator “100-000001868-30_Y”, który obecnie oficjalnie… nie istnieje w katalogu AMD. Prawdopodobnie jest o próbka jednego z nadchodzących modeli serii AMD Ryzen 9000G APU do komputerów stacjonarnych – będzie to zarazem jedna z pierwszych rodzin, która zostanie wprowadzona na rynek dla platformy AM5 i zaoferuje wydajną, zintegrowaną grafikę.

Tak czy owak – model ten zdobył 1097 punktów w FurMark przy rozdzielczości 1440p, a procesor graficzny iGPU osiągał częstotliwość taktowania prawie 3,1 GHz. Właściwie to mamy dwa wyniki testów, ponieważ FurMark jest specjalnie zaprojektowany do testowania obciążeniowego GPU i uchodzi za jednej z najbardziej intensywnych benchmarków. Wyniki 1097 punktów dotyczy rozdzielczości 1440p iGPU, co jest wynikiem o około 1% wyższym niż osiągnął Radeon 780M. W praktyce różnica to niewielka.

Ale w rozdzielczości 4K iGPU jest nieco wolniejszy od Radeona 780M, uzyskując 542 punkty, co jest wynikiem o około 5% niższym od 566 punktów uzyskanych przez ten drugi. Dlatego też prawdopodobne jest, że testowany APU nie jest najmocniejszym procesorem w ofercie Ryzen 9000G, ponieważ flagowy Radeon 890M oparty na architekturze RDNA 3.5 zapewnia wydajność wyższą o około 17% od Radeona 780M w rozdzielczości 1080p w teście FurMark OpenGL.

Czytaj też: Wielkie łatanie procesorów Ryzen. Pojawiają się aktualizacje zabezpieczeń

Nie znamy planów AMD dotyczących serii Ryzen 9000G ani liczby modeli, które zostaną wprowadzone na rynek. Wiemy tylko tyle, że te APU będą oparte na architekturze Zen 5, ale w przeciwieństwie do zwykłej serii Ryzen 9000, ich iGPU otrzyma najnowszą architekturę RDNA 3.5, aby zapewnić szybszą wydajność graficzną. iGPU w obu przypadkach przekracza taktowanie boost 3,0 GHz, które jest już o 100 MHz wyższe niż w Radeonie 890M.

Maksymalny pobór mocy przez iGPU wynosi 47 W przy pełnym obciążeniu w rozdzielczości 1440p i 50 W przy rozdzielczości 4K. Jest to nieco więcej niż 46 W maksymalnego poboru mocy przez Radeon 890M – ale pamiętajmy, że jest to jeden z wczesnych testów próbki inżynieryjnej. Z wcześniejszych informacji wiemy, że linia AMD Ryzen 9000G, czyli Gorgon Point, pojawi się w czwartym kwartale bieżącego roku. Tak więc z pewnością coś jeszcze się zmieni.