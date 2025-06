AMD pokaże, jak się to robi. Jako pierwsze wprowadzi nowy standard

Według świeżego przecieku, procesory graficzne AMD nowej generacji będą obsługiwać HDMI 2.2 z przepustowością do 80 Gbit/s. Standard ten ma zostać wprowadzony do nadchodzącej architektury graficznej, mającej kod GFX13 i pojawi się na rynku jako RDNA 5 lub UDNA.

HDMI 2.2 – AMD stawia na przepustowość

Użytkownik platformy X o nicku “Kepler” podał, że ogłoszony na początku bieżącego roku standard HDMI 2.2 ma duże szanse na to, aby trafić do następnej generacji procesorów graficznych AMD. Co daje w praktyce? Przede wszystkim zwiększa maksymalną dozwoloną szybkość transmisji do 96 Gb/s, a ponieważ wydajnie obsługuje protokół Latency Indication Protocol (LIP), można spodziewać się poprawy synchronizacji dźwięku i obrazu.

Zła wiadomość jest taka, że nie wykorzystamy pełni możliwości HDMI 2.2. Dlaczego? Ponieważ procesory graficzne RDNA 5 od AMD będą obsługiwać tylko tryby 64 Gbps i 80 Gbps. Ale jak na razie nie jest jasne, czy jest to spowodowane bieżącymi ograniczeniami sprzętowymi, czy też możliwość taka zostanie dodana później.

Przeciek dotyczy GFX13 i nie wyjaśnia, czy nowy standard jest związany z serią PRO czy Radeon RX. AMD już wcześniej korzystało z UHBR 13.5 (54 Gbps) w swoich konsumenckich procesorach graficznych, aby obniżyć koszty, jednocześnie obsługując UHBR 20 (80 Gbps) na kartach PRO. Pozostaje pytanie, czy AMD potraktuje te dwie linie produktów tak samo?

Czytaj też: Xbox i AMD zawierają wieloletnie partnerstwo na kolejną generację konsol

Wato przypomnieć od razu, że innym standardem ogłoszonym wcześniej w tym roku jest DisplayPort 2.1b. Zachowuje tę samą maksymalną przepustowość 80 Gb/s, ale w porównaniu do istniejących pasywnych kabli DP80 z certyfikatem VESA obsługuje trzykrotnie dłuższą długość kabla w przypadku połączeń UHBR20 GPU-wyświetlacz. Jest obsługiwany przez procesory graficzne NVIDIA RTX 50 i RTX PRO Blackwell. Na razie nie ma informacji, czy AMD wprowadzi obsługę DisplayPort 2.1b do architektury GFX13.