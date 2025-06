Android Auto 14.5 już dostępne. Są też złe wiadomości o Apple CarPlay Ultra

Aktualizacja Android Auto trafia do kolejnych użytkowników

Android Auto w wersji 14.5 rozpoczął swoją szerszą ekspansję po zakończonej fazie testowej na mniejszej grupie kierowców. To standardowa praktyka giganta z Mountain View – nowe wersje swojego systemu infotainment wprowadza stopniowo, aby wyłapać ewentualne problemy przed masowym udostępnieniem.

Aktualnie wersja 14.5 powinna być już widoczna w Google Play dla znacznej części użytkowników. Nie ma jednak powodu do zmartwień, jeśli aktualizacja jeszcze się nie pojawiła – proces udostępniania kolejnych grup użytkowników wciąż trwa.

Co nowego w Android Auto 14.5?

Niestety, najnowsza odsłona Android Auto nie przynosi spektakularnych nowości. Według dostępnych informacji, Google skupił się przede wszystkim na poprawkach błędów i optymalizacji działania systemu. Ewentualne nowości zostały wprowadzone ‘pod maską’ i na razie nie są widoczne dla końcowych użytkowników.

Co ciekawe, Google już rozpoczął prace nad kolejnymi wersjami. Wersja 14.6 trafiła do kanału stabilnego, choć na jej szersze udostępnienie trzeba będzie jeszcze poczekać. W kanale beta testowane jest z kolei Android Auto 14.7, które może przynieść długo wyczekiwany jasny motyw interfejsu.

Apple CarPlay Ultra traci na popularności

Podczas gdy Google spokojnie rozwija swój system, Apple ma znacznie większe problemy z wprowadzeniem bardziej zaawansowanej wersji CarPlay. Apple CarPlay Ultra, które zadebiutowało w maju po niemal trzech latach od pierwszego pokazu, okazało się sporym rozczarowaniem.

System jest dostępny wyłącznie w wybranych modelach Aston Martin, a na początku mogą z niego korzystać tylko użytkownicy w USA i Kanadzie. To jednak nie koniec problemów Apple.

Producenci samochodów wycofują się ze współpracy

Zgodnie z raportem Financial Times, kilka firm motoryzacyjnych, które początkowo deklarowały wsparcie dla CarPlay Ultra, obecnie podchodzi do tej technologii z dystansem lub całkowicie się z niej wycofuje.

Audi twierdzi, że chce oferować “spersonalizowane i płynne cyfrowe doświadczenie” oparte na własnym systemie infotainment. Ciekawe, że Porsche – firma z tego samego koncernu Volkswagena – wciąż planuje wprowadzenie CarPlay Ultra w swoich modelach.

Renault poszedł jeszcze dalej. Jeden z dyrektorów francuskiej marki stwierdził, że Apple nie powinno ingerować w oprogramowanie samochodów w tak dużym stopniu, jak czyni to CarPlay Ultra. Francuzi postawią na system infotainment oparty na rozwiązaniach Google i Qualcomma.

Podobną strategię przyjęło Volvo, które również stawia na Android Automotive i procesory Qualcomma.

Kto jeszcze rezygnuje?

Lista firm, które wycofują się lub dystansują od CarPlay Ultra, jest długa:

Mercedes – brak planów wprowadzenia systemu

– brak planów wprowadzenia systemu Polestar – podobnie jak Mercedes

– podobnie jak Mercedes Ford i Nissan – oficjalnie “nie mają nic do przekazania”, co sugeruje brak zaangażowania

– oficjalnie “nie mają nic do przekazania”, co sugeruje brak zaangażowania Jaguar i Land Rover – prowadzą “ocenę rozwiązania”, co brzmi jak dyplomatyczne odwlekanie decyzji

Czy to koniec Apple CarPlay?

Wycofywanie się producentów z CarPlay Ultra nie oznacza całkowitego porzucenia współpracy z Apple. Firmy te nadal będą obsługiwać standardową wersję Apple CarPlay, która oferuje podstawowe funkcjonalności bez głębokiej integracji z systemami pojazdu.

Sytuacja pokazuje jednak, jak trudno Apple przebić się do branży motoryzacyjnej, gdzie producenci coraz bardziej cenią sobie kontrolę nad systemami infotainment swoich pojazdów. W przeciwieństwie do Google, które oferuje otwarte rozwiązania, Apple próbuje narzucić swoją wizję, co spotyka się z oporem ze strony koncernów motoryzacyjnych. Pozostaje pytanie, czy Apple zdoła przekonać do siebie więcej producentów, czy może będzie musiało zrewidować swoją strategię w segmencie automotive.