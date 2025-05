Wspólna podróż, wspólna muzyka — Spotify “Jam” w końcu trafi do Android Auto

Nowy Spotify dla Android Auto z funkcją “Jam” już w drodze

Podczas konferencji Google I/O, gigant z Mountain View zaprezentował odmienione doświadczenie Spotify w Android Auto. Ta zaktualizowana aplikacja opiera się na nowej “Car App Library” od Google, przeznaczonej dla Android Auto i Android Automotive OS. Dzięki niej deweloperzy zyskują znacznie większą swobodę w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji na te samochodowe platformy. Spotify na tym skorzysta i stworzy dla kierowców jeszcze lepszą, bogatszą w funkcję apkę, która w końcu przyniesie długo wyczekiwaną funkcjonalność.

To właśnie funkcja „Jam”, zintegrowana bezpośrednio w Android Auto, będzie kluczową nowością dla zmotoryzowanych użytkowników Spotify. “Jam” to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala innym użytkownikom Spotify dołączać do naszej bieżącej kolejki odtwarzania, bez konieczności parowania dodatkowych urządzeń. Wystarczy zeskanować kod QR, a znajomi mogą dodawać swoje utwory do wspólnego playlisty odtwarzanej przez nasz smartfon. To wręcz idealna opcja na długie podróże w większym gronie, więc fakt, że funkcja będzie dostepna w Android Auto to świetna wiadomość.

Jak możemy zauważyć na zrzutach ekranu, w interfejsie “Teraz odtwarzane” pojawi się przycisk “Jam”, który po naciśnięciu wygeneruje kod QR do zeskanowania. Ekran samochodu pokaże, kto aktualnie uczestniczy w sesji “Jam” i pozwoli na zarządzanie uczestnikami.

Jak zapowiedział gigant, nowa aplikacja Spotify trafi do Android Auto “w najbliższych miesiącach”. Co więcej, dzięki wspomnianej elastyczności w tworzeniu aplikacji medialnych, w przyszłości spodziewać się możemy także aktualizacji dla Amazon Music i YouTube Music, które ulepszą doświadczenia w słuchaniu muzyki podczas prowadzenia samochodu.

Warto też pamiętać, że Android Auto zyska jeszcze więcej ulepszeń pod kątem rozrywki. Zgodnie z oficjalnym wpisem na blogu Google, wsparcie dla wideo i przeglądarek “wkrótce” pojawi się na platformie. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak gry, te aplikacje będą działać tylko wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany, aby zapobiec rozpraszaniu uwagi kierowcy podczas jazdy, co jest raczej zrozumiałe dla wszystkich. Na początku odtwarzacze wideo będą dostępne dla urządzeń z Androidem 16 oraz “wybranych kompatybilnych samochodów”. Sugeruje to, że dostępność tej funkcji może zależeć od posiadanego sprzętu i rodzaju podłączonego panelu samochodowego, ale na potwierdzenie tych przypuszczeń musimy poczekać. Google wspomniał również o możliwości słuchania dźwięku z filmów podczas jazdy, ale ta funkcja jest na razie w fazie “wczesnego dostępu” i wymaga dalszych prac ze strony giganta, producentów samochodów i deweloperów aplikacji.

Wygląda więc na to, że w tym roku Android Auto w końcu zyska prawdziwe zmiany, bo w ostatnich miesiącach sporo się o nich mówiło, ale oprócz wzmianek w kodzie nie dostaliśmy zbyt wiele rzeczywistych usprawnień.