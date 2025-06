Powerbanki Anker idealne na wakacyjny wyjazd w promocji na Amazon.pl

Anker Prime 20000 mAh – duży może więcej

Jest to zgrabny powerbank o pojemności znamionowej 20000 mAh, wyposażony w dwa porty USB-C i jeden port USB-A. Anker Prime ma maksymalną moc wyjściową wynoszącą 200 W, przy czym dla każdego portu typu C maksimum to 100 W – dzięki temu można jednocześnie z jego pomocą ładować nawet dwa dość wymagające laptopy. Jeśli chcemy dodatkowo ładować trzecie urządzenie przez port USB-A, to rozkład mocy wygląda następująco: USB-C 1 – 100 W, USB-C 2 – 68 W, USB-A – 18 W. Możliwe jest też jednoczesne ładowanie powerbanku mocą 65 W i podłączonego do drugiego portu USB-C urządzenia mocą 18 W.

Anker Prime 200 W wyposażony został we wszystkie niezbędne zabezpieczenia, wyświetlacz pokazujący stan urządzenia i parametry pracy, ciekawostką jest umieszczony na dole port do stacji dokującej, pozwalającej na wygodne ładowanie.

W promocji Amazon.pl Anker Prime 200 przeceniony został na 329 zł

Anker PowerCore 533 10000 mAh

Anker PowerCore 533 to urządzenie znacznie skromniejsze od poprzednika. Pojemność znamionowa wynosi 10000 mAh, a maksymalna moc wyjściowa ustalona została na 30 W za pośrednictwem portów USB-C i 18 W poprzez port USB-A. Wyświetlacz pozwala na bieżąco śledzić stan baterii i czas użytkowania.

W promocji Amazon.pl Anker PowerCore 533 30 W kupicie za 99 zł

Anker 621 MagGo

Czytaj też: Okulary z autofokusem? Opracowują pierwsze soczewki z automatyczną regulacją ostrości

Jest to niewątpliwie najmniejszy z opisywanych dziś powerbanków – ma pojemność 5000 mAh, pojedynczy port typu C do ładowania i połączenie MagSafe o mocy 7,5 W do bezprzewodowego ładowania iPhone’ów. Gabaryty i waga zostały tak dopasowane, żeby można było bezproblemowo używać połączonego magnetycznie zestawu smartfon + powerbank.

Powerbank Anker 621 MagGo możecie kupić w promocji Amazon.pl za 99 zł

Anker Zolo 10000 mAh 30 W

Pojemniejszy i mocniejszy brat Ankera 621, ma pojemność 10000 mAh i poza zdolnością do ładowania urządzeń MagSafe mocą 7,5 W potrafi także zasilać przewodowo urządzenia zgodne z Power Delivery mocą 30 W.

Anker Zolo można kupić w promocyjnej cenie 109 zł